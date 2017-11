D’Geschicht vun der Stad Tréier am Simeonstift

TRIER. Am Sonntag, 19. November, bietet das Stadtmuseum Simeonstift in Trier um 15 Uhr eine Führung für Luxemburgisch-Muttersprachler und Sprachlernende an: In der Reihe “Museum International” führt die Kunsthistorikerin Cindy Bleser auf Luxemburgisch durch die Dauerausstellung des Stadtmuseums: Der Rundgang vermittelt die Geschichte der ältesten Stadt Deutschlands vom Mittelalter bis in die Gegenwart und beleuchtet die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Kraftfelder, die ihre Entwicklung geprägt haben. Der Eintritt beträgt vier Euro; im Anschluss können die Besucher auch die neu eröffnete Sonderausstellung “Trierer Plätze. Gestern – heute – morgen” besichtigen. (tr)



