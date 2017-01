Diagnose Krebs: Patienten-Kongress in Trier

TRIER. Diagnose: Krebs! Täglich wird sie bei mehr als 1.300 Menschen in Deutschland gestellt. Die lebensbedrohliche Erkrankung macht Angst und die Betroffenen haben viele Fragen: Welche Therapien gibt es? Wann macht welches Verfahren Sinn? Was kommt nach der Therapie? Wie sieht die psychosoziale Betreuung aus? Am Samstag, 28. Januar, erhalten Patienten, Angehörige und interessierte Bürger zahlreiche Informationen sowie die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen. Auf dem eintägigen Patienten-Kongress im Trierer Pentahotel (Kaiserstraße) stehen Fachärzte, Psychoonkologen, Selbsthilfe-Vertreter und andere Spezialisten von 9.15 bis 15.45 Uhr Rede und Antwort.

In Vortragsblöcken zu einzelnen Krebsarten werden neue Möglichkeiten der Behandlung und aktuelle Erkenntnisse der Forschung dargestellt. Nach jedem Vortrag haben die Besucher ausreichend Zeit für Fragen.

Der Patienten-Kongress ist eine Veranstaltung des Patientenbeirats der Deutschen Krebshilfe und der von ihr geförderten Selbsthilfeorganisationen. Er findet ohne jegliche Beteiligung von Unternehmen mit wirtschaftlichem Interesse statt. Darauf weisen die Veranstalter hin. Wissenschaftliche Leiter der Veranstaltung sind Professor Dr. Dietmar A. Neisius und Dr. Heinz Kirchen vom Onkologisches Zentrum am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier. (tr)

