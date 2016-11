TRIER. Anlässlich der Ausstellung “Neuer Schmuck aus Idar-Oberstein” zeigt das Stadtmuseum Simeonstift gemeinsam mit dem Broadway-Kino die vierteilige Filmreihe “Diamanten und Juwelen”. Den Auftakt macht am Montag, 28. November, 19.30 Uhr, der Klassiker “Frühstück bei Tiffany”, der Audrey Hepburn zur weltweiten Stilikone machte. Die Geschichte handelt von der bittersüßen Liebesgeschichte zwischen der feierfreudigen Holly Golightly und ihrem Nachbarn, dem Schriftsteller Paul Varjak. Die Verfilmung des Romans von Truman Capote aus dem Jahr 1961 ist ein Meilenstein der Filmgeschichte und eine unvergessliche Liebeserklärung an New York. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt sechs Euro.

Die Fachrichtung Edelstein und Schmuck aus Idar-Oberstein zeigt im Stadtmuseum Simeonstift Trier die unterschiedlichen Facetten von Schmuck. Von ersten Materialuntersuchungen über außergewöhnliche Kreationen bis hin zu Fotos, Videos und freikünstlerischen Objekten setzen sich Studierende und AbsolventInnen mit dem Thema des Schmückens auseinander – klassisch, extravagant, experimentell, in unerwarteten Materialien und mit junger Ästhetik. Neben Abschluss- und Semesterarbeiten ist auch eine Kollektion zu sehen, die eigens für das Stadtmuseum entstanden ist und mit zeitgenössischen Schmuckstücken, Objekten und Installationen auf historische Exponate aus der Sammlung des Museums reagiert. Am 29. November findet die erste Führung durch die neue Sonderausstellung statt. Der Rundgang dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt beträgt sechs Euro (Studierende: Eintritt frei). (tr)