Die besondere Führung im Stadtmuseum

TRIER. Demenz ist eine Volkskrankheit. 1,6 Millionen Menschen sind in Deutschland betroffen, Tendenz steigend. Der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit ist für die Betroffenen und ihre Angehörigen eine große Belastung. Während im Gedächtnis immer mehr Lücken entstehen, ist es umso wichtiger, lebensgeschichtliche Erinnerungen wachzuhalten. Museen sind hierfür ein prädestinierter Ort, hüten sie doch die Erinnerungsschätze ganzer Generationen. Alte Stadtansichten, Geschichten und Legenden aus Kindertagen, vertraute Bilder und Porträts können Schlüssel zur emotionalen Welt von Menschen mit Demenz sein. Zu einer Führung für Demenz-Erkrankte und deren Angehörige lädt das Stadtmuseum Simeonstift erstmals am Samstag, 18. März ein. Dorothée Henschel führt durch die stadtgeschichtliche Dauerausstellung des Museums und lässt den Besucherinnen und Besuchern Raum für ihre Erinnerungen. Die Führung beginnt um 15 Uhr, der Eintritt beträgt vier Euro. Eine Anmeldung ist erbeten unter museumspaedagogik@trier.de oder per Telefon unter 0651/718-1452.

Das mittelalterliche Trier – “Treveris Sancta” – war in hohem Maße von Klöstern und Kirchen geprägt. Seit dem frühen Mittelalter bis zur Säkularisation 1803 wurden in mehreren Wellen geistliche Zentren gegründet, die teilweise bis heute das Stadtbild prägen. Am Stadtmodell zeichnet Professor Winfried Weber die Geschichte des “heiligen Trier” nach und beleuchtet seine Bedeutung für die Entwicklung der Stadt Trier. Die Führung am Sonntag, 19. März, dauert ungefähr eine Stunde und beginnt um 11.30 Uhr, der Eintritt beträgt sechs Euro. (tr)



