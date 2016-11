TRIER. Nach über zwei Jahren Bauzeit haben Verkehrsminister Volker Wissing (FPD), Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) am Montagabend die neue Bundesstraße in Ehrang sowie die Kyllbrücke für den Verkehr freigegeben. Am Montagmittag hatte Ludwig zu einem kurzfristigen Pressegespräch in sein Büro am Augustinerhof eingeladen. Grund war ein Medienbericht von Samstag, in dem über statische Probleme an der neuen Brücke spekuliert worden war. Ludwig und der Chef des Tiefbauamtes, Wolfgang van Bellen, wiesen die Spekulationen zurück: “Die Brücke ist absolut sicher, es gibt keine Probleme mit der Statik.” Bei einer Verbundbrücke wie in Ehrang gehörten aktualisierte statische Berechnungen in jeder neuen Bauphase zum Arbeitsablauf. “Das ist ein normales Prozedere”, so van Bellen. Die Kostensteigerung um knapp 900.000 Euro von 1,4 auf jetzt 2,3 Millionen Euro räumte Ludwig jedoch ein. “Das mit der Vorstatik beauftragte Ingenieurbüro hat den Aufwand leider zu gering eingeschätzt”, sagte Ludwig. Bei seriöser Berechnung wären die Kosten aber ohnehin auf die Stadt zugekommen, wie van Bellen betonte. 75 Prozent der Mehrkosten wird das Land übernehmen.

Die gute Nachricht: Bei der Verlegung der Bundesstraße und den flankierenden Bauarbeiten spart die Stadt eine Million Euro. Rund 8,5 Millionen Euro waren veranschlagt, gebraucht werden nur 7,5 Millionen Euro. So wurde etwa bei der Wand hin zum Mühlengraben Geld eingespart. “Wir haben uns da für eine andere Bauweise entschieden”, so van Bellen, “dadurch konnten wir die Maßnahme finanziell wie technisch optimieren.” Im Gesamtpaket von Straße und Brücke bleibt das Rathaus also im veranschlagten Kostenvolumen von rund 8,5 Millionen Euro.

“Das ändert aber nichts daran”, räumte Ludwig ein, “dass die Brücke teurer als geplant geworden ist.” Die Ursache dafür: Das beauftragte Ingenieurbüro hatte den Aufwand bei den vorstatischen Berechnungen zu gering eingeschätzt. Erst bei den statischen Analysen vor jeder einzelnen Baumaßnahme trat der höhere Aufwand zutage. “Die Planer waren einfach zu blauäugig”, sagte Ludwig. So mussten vor Aufbringung der 500 Tonnen schweren Betondecke Querversteifungen eingezogen werden, damit die Stahlträger das Konstrukt auch tragen. Die Querversteifungen wurden nach dem Bauabschluss wieder entfernt.

Jeder einzelne Schritt sei von Prüfingenieuren abgenommen worden, so van Bellen. Die Brücke selbst sei schließlich nach Fertigstellung in Gänze noch einmal geprüft und abgenommen worden. “Letztlich ging es darum”, sagte der Chef des Tiefbauamtes, “zu klären, ob die Mehrarbeit Zusatz- oder Nebenleisten waren.” Das sei von einem Fachanwalt geprüft worden. Das Ergebnis: Die Baufirma musste Zusatzleistungen erbringen; die Stadt muss also zahlen.

Die zusätzlichen Kosten wären bei seriöser Planung aber ohnehin auf die Stadt zugekommen, “weil die Arbeiten notwendig waren”, so van Bellen. Für Ludwig folgt daraus: “Wir müssen in Zukunft besser planen, um solche Mehrkosten im Nachhinein zu vermeiden.” Die Diskrepanz zwischen Ansatz und Ergebnis sei zu groß. 225.000 Euro der Mehrkosten muss die Stadt selbst tragen, den Rest übernimmt das Land. Ein Nachtragshaushalt ist laut van Bellen nicht nötig. “Das können wir innerhalb des eigenen Amtes stemmen.” (et)

Daten

Verlegung Bundesstraße

Kosten (veranschlagt): 7,5 Millionen Euro

Stadt: 2,9 Millionen Euro

Land: 4,6 Millionen Euro

Kosten (voraussichtlich): 6,5 Millionen Euro

Ausbaulänge: 650 Meter

Fahrbahnbreite: 6 Meter

Radwegbreite: 1,50 Meter

Gehwegbreite: 2 Meter

Weitere Leistungen: Verlegung des Mühlengrabens, Pflanzung 35 neue Bäume, Bau von vier Fußgängerüberwegen, Anbindung der Kyllstraße mit Kreisverkehr.

Kyllbrücke

Kosten (veranschlagt): 1,4 Millionen Euro

Land: 900.000 Euro

Stadt: 500.000 Euro

Kosten (voraussichtlich): 2,3 Millionen Euro

Von den 900.000 Euro Mehrkosten trägt das Land ebenfalls 75 Prozent.

Breite: 13,50 Meter

Neuer Radweg: 1,50 Meter

Länge: 38 Meter