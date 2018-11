TRIER. Mit einer eindrucksvollen Demonstration gedachten am heutigen Freitagabend mehrere Hundert Bürger an der Stele Am Zuckerberg – es ist der Platz, auf dem einst die alte jüdische Synagoge gestanden hatte − der Schreckensnacht vor 80 Jahren. Sie war der finale Auftakt der Judenverfolgung und -vernichtung in Deutschland und Europa. Mit ihrer Mahnwache stellten sich die Menschen ausdrücklich gegen den Hass und die Wiederholung solch ungeheuerlicher Gewalttaten.

Von Rolf Lorig

Wegen des 80. Jahrestags und des großen Zuspruchs der Bürger fand die Gedenkstunde in diesem Jahr nach der Kranzniederlegung durch Jeana Bakal, der Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde, und Oberbürgermeister Wolfram Leibe in der Thermenanlage am Viehmarkt statt. Die Beteiligung der Bürger war so stark, dass die dort aufgestellten Stühle bei weitem nicht ausreichten. Doch daran störten sich die Menschen nicht, nahmen einfach auf den Treppen Platz.

“Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden”

Jeana Bakal und Wolfram Leibe zeigten sich in gleichem Maße von dieser großen Resonanz beeindruckt. Sie erfahre viel Nähe und Zuspruch in Trier, sagte Bakal. Und so, wie die einst getöteten oder vertriebenen Juden stolz gewesen seien, Bürger dieser Stadt zu sein, so empfänden dies auch die heutigen Juden. Die jüdische Gemeinde habe das Glück in Trier zu leben – einer friedlichen Stadt. Mit Sorge beobachte sie die aktuelle Entwicklung nahezu überall auf der Welt, wo Juden sich einer erneuten Bedrohung gegenübersehen würden. Umso dankbarer sei sie für die Hilfe der Polizei “die uns beisteht, was heute leider wieder sehr wichtig geworden ist”. Dankbar äußerte sie sich auch gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz, das einen Beauftragten für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen installiert habe: “Das bedeutet uns sehr viel!”

Seit der Pogromnacht seien nun 80 Jahre vergangen. “Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden.” Doch diese Wunde könne so schnell nicht geschlossen werden, zu groß und zu tief sei die Verletzung. Hinzu komme, dass der Antisemitismus heute von einem anderen Niveau geprägt sei, immer latent vorhanden sei. Die Juden von heute hätten lernen müssen, mit ihrem Schmerz zu leben. “Wir Juden haben sehr viel erlebt, aber wir sind dabei stärker geworden. Und wir haben uns unseren Humor bewahrt, der uns durch die dunkelste Zeit geholfen hat.” Für Jeana Bakal ist es gut, Menschen wie die AG Frieden, das Theater, die VHS und viele private Initiativen um sich und ihre Gemeinde zu wissen. “Ihnen allen gehört mein besonderer Dank an diesem Abend.”

Ermutigend sei es für sie, dass der 9. November nicht nur negativ besetzt sei: “Denn vor 30 Jahren ist an diesem Tag die Mauer, die Deutschland teilte, gefallen.”

Teilnahme ist ein starkes Zeichen

Wie Jeana Bakal hatte sich Oberbürgermeister Wolfram Leibe über die starke Teilnahme der Bevölkerung gefreut. “Es ist ein starkes Zeichen, dass Sie alle heute gekommen sind”, sagte der OB. Vieles sei heute besser geworden, stellte er mit Blick auf die Geschichte fest. Aber längst nicht alles. “Denn es kann doch eigentlich nicht sein, dass man ein großes Aufgebot an Polizei und kommunalem Vollzugsdienst bereitstellen muss, nur um ungestört der Greueltaten und der Menschen zu gedenken, die Opfer eines verbrecherischen Systems geworden sind.” Heute, nach 80 Jahren, brauche es erneut viele Menschen, die sich zu Frieden und Toleranz bekennen würden. Deshalb freue er sich, zu diesem Moment des Gedenkens exemplarisch neben dem früheren Präsidenten des rheinland-pfälzischen Landtags, Christoph Grimm, auch seinen Amtsvorgänger Klaus Jensen sowie den gesamten Stadtvorstand, alle Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates, viele Ratsmitglieder, Ortsvorsteher und Ehrenring-Träger begrüßen zu können.

“Warum geht das heute noch?”

“Menschen, die auf der Straße den Hitlergruß zeigen; Menschen, die andere Menschen töten, nur weil sie jüdischen Glaubens sind – warum geht das heute noch?” Er habe keine Antwort auf diese Frage. Aber diese Frage müsse zurzeit noch deutlicher gestellt werden. Und dann berichtete das Stadtoberhaupt von einer Formulierung, die er abends zuvor gehört habe: “Menschen brauchen Bindung zwischen den Menschen.” Die Frage sei nun, wie man es schaffen könne, diese Bindung wiederherzustellen, um die Eskalation und damit dem Auseinanderdriften der Gesellschaft entgegenzutreten. “Das ist ein Auftrag an uns alle”, betonte der Oberbürgermeister.

In aller Entschiedenheit trat er dem oft gehörten Argument “Man weiß ja nichts über diese Zeit” entgegen. Das sei ein faules Argument, denn sehr viele Informationen seien frei zugänglich. Zum Glück sei in diesem Fall heute Datenschutz nicht mehr wichtiger als Informationen: “Seit Mai dieses Jahres sind die Tonbänder und Akten des Frankfurter Auschwitz-Prozesses von 1965 offen zugänglich. Es liege nun an den Bürgern, sich damit zu beschäftigen: “Die Grenzen zwischen latentem und manifesten Neonazismus, zwischen plumper Agitation und offener Gewalt sind fließend. Auch heute noch ist die Dummheit nicht ausgestorben.”

Ein kulturell hochstehendes Rahmenprogramm

Musikalisch perfekt gestaltet wurde diese Gedenkstunde von der überaus beeindruckenden Mezzo-Sopranistin Maria Melts, die von einem äußerst sensibel am Klavier aufspielenden Joachim Mayer-Ullman begleitet wurde. Großartig am Cello dann Gleb Levin, Mitglied des Trierer Philharmonischen Orchesters, der ebenfalls zusammen mit Mayer-Ullmann konzertierte.

Mit einer Lesung, bei der ein Brief und ein Gedicht von Elise Haas vorgetragen wurde, beeindruckte der Leistungskurs Gemeinschaftskunde der BBS GuT, Trier. Ein kulturell hochstehendes Rahmenprogramm, das der Gedenkstunde den ihr gebührenden Rahmen gab.

Im Anschluss lud die Jüdische Kultusgemeinde ein zu einem Gottesdienst in die Synagoge.



