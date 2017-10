Die eine Nasenlänge

Eines muss man den Trierer Grünen lassen: Sie sind mit allen Wassern gewaschen und – vor allem Fraktionsvize Reiner Marz – Meister der Taktik. An Marz und den Grünen kann CDU-Chef Udo Köhler sich gleich einige dicke Scheiben abschneiden. Marz ist neben SPD-Chef Sven Teuber der einzige echte Polit-Profi im Stadtrat. AfD-Chef Michael Frisch übt hingegen noch. Der Schachzug der Grünen, nun Elvira Garbes, die bisher nur beim reporter namentlich in Erscheinung trat, zu nominieren, hat etwas von politischer Genialität. Die SPD wollte die Grünen mit der Einladung Garbes ärgern; nun stehen die Genossen selbst mit dem Rücken an der Wand. Ein Kommentar von Eric Thielen

Es ist wie bei Fausts berühmter Botschaft: Man hört sie, glauben muss man sie nicht. Ein Missverständnis in der Kommunikation sei es gewesen, sagte Marz am Montagabend mit einem leichten Zucken um die Augen, dass Elvira Garbes von seiner Fraktion nicht zur Vorstellungsrunde eingeladen wurde. Dreister geht es nicht mehr. Und doch steckt in Marz’ Dreistigkeit ein gehöriger Schuss Genialität. Das muss der Neid dem Ex-Landtagsabgeordneten lassen: Er weiß instinktiv, wie schier ausweglose Situationen zu retten sind. Ja, wie sie letztlich sogar zum eigenen Vorteil zu nutzen sind.

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Hätte die SPD Garbes nicht eingeladen, die Grünen wären jetzt nicht in der Lage, die Bornheimer Amtsleiterin zu nominieren. Mehr politische Pikanterie geht nicht mehr. Ausgerechnet die Sozialdemokraten, den Trierer Grünen in fester Feindschaft verbunden (was auf Gegenseitigkeit beruht), liefern dem Bündnis aus CDU und Grünen seine Kandidatin – sozusagen frei Haus und gebührenfrei.

Zum Thema − Garbes soll es machen

Die Absicht der Genossen lag auf der Hand: die Grünen ärgern, sie gleichsam auch unter Druck setzen, etwas Öl ins ohnehin schwelende Feuer der schwarz-grünen Koalition gießen. Alle Beobachter der politischen Szene gingen, wie die reporter-Umfrage unter der Woche ergab, davon aus, dass Garbes wegen ihres Alters ohnehin keine Chance haben würde. Doch dann bekommt dieser Film eine Wende, die selbst ein Drehbuchautor sich nicht besser hätte ausdenken können.

Zwischen Samstag und Montag geht den Grünen das schwarze Licht auf, dass sie David Profit bei der CDU nicht durchbringen. Der Widerstand in der Union gegen den Links-Grünen ist einfach zu groß. Und die Union hat ein Vetorecht gegen den Kandidaten des Bündnispartners. Welche Blamage wäre das gewesen, hätte die CDU öffentlich Nein zu Profit gesagt. Das Bündnis wäre am Ende gewesen – noch vor der Dezernentenwahl.

Keine einfache Entscheidung für den SPD-Chef

Was also tun? Die parteilose Regina Bergmann konnten die Grünen ihren Mitgliedern nicht verkaufen, wenn sich zeitgleich eine ebenso qualifizierte Frau mit grünen Parteibuch wie Garbes bewirbt. Schließlich muss die Grünen-Fraktion sich immer noch bei der öffentlichen (!) Mitgliederversammlung für alle (!) Entscheidungen rechtfertigen. Deswegen rangen die Grünen am Montagabend so lange. Es gab Stimmen in der Fraktion, die trotz der prekären Lage auf Profit setzen wollten.

Doch der gewiefte Taktiker Marz erkannte glasklar: Setzt die Fraktion jetzt auf Profit, ist nicht nur das Bündnis Geschichte, sondern auch der grüne Dezernentenposten perdu. Fällt die Wahl hingegen auf Bergmann, hat die Fraktion ein hausgemachtes und handfestes Problem mit der Parteibasis. Marz hatte den Grünen schon einmal das Dezernat gerettet – vor drei Jahren, als er das Bündnis mit der Union gegen massiven Widerstand durchdrückte. Hätten CDU und SPD sich damals auf eine Zusammenarbeit geeinigt, wäre Bürgermeisterin Birk abgewählt worden. Nur Marz war so hellsichtig, dies eiskalt und emotionslos zu erkennen.

Folglich blieb den Grünen nur eines übrig: Sie mussten auf Garbes zu setzen. So retten sie das Bündnis, so behalten sie den Dezernentenposten. Und nicht nur das: Mit Garbes drehen sie den Spieß herum und ärgern nun ihrerseits die SPD. Schlichtweg genial gemacht. Denn die Genossen sitzen jetzt dick und fett und angeschmiert in der Bredouille. Sie waren es, die Garbes eingeladen hatten. Sie waren es auch, die der Grünen-Frau eine gute Vorstellung bescheinigten.

Nun trotzdem einen Gegenkandidaten aufzustellen, da Garbes die Mehrheit hinter sich weiß, sähe in der Öffentlichkeit wie kleinkarierte Opposition, wie billiger Trotz aus. Rechtfertigen ließe sich das zweifellos, da die Genossen auch bei Carsten Lang voll des Lobes waren. Glaubwürdig aber wäre es nicht – und der öffentlichen Meinung auch kaum zu vermitteln.

Deswegen müssen die Sozialdemokraten jetzt sehr gut und genau überlegen, was sie tun werden. Das Bild der von Teuber geführten SPD ist aktuell fast makellos. Das haben die Genossen auch ihrer Gradlinigkeit in vielen Sachfragen unter Teubers Regie zu verdanken. Gerade im Vergleich mit der in sich zerstrittenen und führungsschwachen CDU steht die SPD – auch im Hinblick auf die Kommunalwahl – glänzend da. Nun aus reiner Opposition heraus einen eigenen Kandidaten zu nominieren, könnte dem Lack schwere Kratzer zufügen und das Bild ramponieren. Keine einfache Entscheidung für den SPD-Chef, der jetzt beweisen muss, dass er ein ebenso gewiefter Taktiker wie Marz ist.

Aber vielleicht hat Teuber ja doch noch ein Ass im Ärmel. Wenn nicht, sollte er auf die Machtprobe verzichten. Diesmal liegt Marz eben eine Nasenlänge vor ihm.



