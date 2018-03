Die Faszination verlassener Orte

TRIER. Am Freitag, 16. März 2018, veranstaltet der Kunst- und Kulturverein am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier um 19.30 Uhr eine Vernissage mit Fotografien von Karlheinz Günther. Die Ausstellung steht unter dem Motto “Faszination morbider Orte“. Zur Eröffnung sind alle Kunstinteressierten herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Charme verlassener Orte im Bild eingefangen. Karlheinz Günther präsentiert am 16. März Fotografien von sogenannten “Lost Places“ (verlassenen Orten). Die Ausstellung umfasst 32 Fotografien, die der im Jahr 1953 geborene Karlheinz Günther nicht nur in regionalen Gefilden um Trier und Mainz, sondern auch in Griechenland, Italien oder Frankreich aufgenommen hat. Die Fotografien zeigen Orte der Verlassenheit, Orte, die nicht mehr den Nutzen haben, für den sie einst erstellt wurden. “Ich denke mich gerne in das Geschehene um die Gebäude und Plätze hinein, um mir vorstellen zu können, wie die Menschen damals dort gelebt haben“, so Karlheinz Günther.

Seine fotografischen Kenntnisse hat sich Karlheinz Günther in verschiedenen Kursen und Seminaren, durch Diskussionen mit Berufs- und Hobbyfotografen oder eigene Recherchen im Internet angeeignet. Schon in seiner Jugend hat Karlheinz Günther verschiedene Aufnahmegeräte, ob Rollfilm- oder Kleinbildkamera, getestet. Heute fotografiert der Elektrotechniker und Fachlehrer für Elektrotechnik an der Berufsbildenden Schule in Bingen überwiegend mit einer Vollformatkamera – ausschließlich im RAW-Format. Karlheinz Günther erfreut sich an der präzisen Technik der Kameras, an den Vorbereitungen für die Aufnahmen sowie an den Menschen, die seine Fotografien betrachten und sich für diese begeistern.

Nach der Eröffnung sind die Fotografien von Karlheinz Günther noch bis zum 27. April 2018 im Ausstellungsflur des Brüderkrankenhauses zu sehen. (tr)



