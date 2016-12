Die Fraktionen und der Haushalt

TRIER. Die Stadt Trier muss trotz intensiver Sparbemühungen in den beiden kommenden Jahren weiter Schulden machen. Weitere 66 Millionen Euro werden dazukommen, der Gesamtschuldenstand wird bis 2018 auf über 800 Millionen Euro steigen. Für Investitionen sieht der Doppelhaushalt in den kommenden beiden Jahren über 111 Millionen Euro vor. Oberbürgermeister Wolfram Leibe hält weiter am Ziel des Schuldenabbaus fest: Ab 2022 will die Stadt keine neuen Schulden mehr machen. Für ihn steht fest: ‟Hätte es nicht die Flüchtlingswelle gegeben, mit der niemand rechnen konnte, lägen wir 2016 im Konsolidierungsplan.” Im Anschluss an die Reden der Fraktionsvorsitzenden billigte der Stadtrat den Haushalt mit 47 Ja-Stimmen.

Aus dem Stadtrat berichtet Rolf Lorig

Zustimmung für einen realistischen Haushaltsentwurf

In den Reden der Fraktionsvorsitzenden vor der Abstimmung des Stadtrates spiegelte sich eine untersichtliche Sichtweise. Udo Köhler (CDU) stellte fest, dass seine Fraktion dem Vorschlag des OB zur Verbesserung der Einnahmesituation gefolgt sei. Man wolle an diesem Abend einem realistischen Haushaltsentwurf zustimmen. Gleichzeitig rege die CDU die Einsetzung einer Haushaltsstrukturkommission mit Mitgliedern aus den Fraktionen und externem Sachverstand an. Diese könnte einen wichtigen Beitrag dazu leisten, weitere Vorschläge auf dem Weg zu einer schwarzen Null bis zum Jahr 2022 zu erarbeiten, um diese dann in die nächsten Haushaltsberatungen einzubringen. Die Fraktion wisse, dass das angestrebte Ziel nur erreichbar sei, wenn sich nicht zu beeinflussende Eckdaten wie Gewerbesteuereinnahmen oder Niedrigzinspolitik nicht negativ zu Lasten des Trierer Haushalts verändern würden. Kritik äußerte Köhler daran, dass im Doppelhaushalt weder Planungs- noch Investitionskosten für das Theater stehen. Für die CDU stehe fest, dass das Theater Bestand und Zukunft haben werde. Mit aller Entschiedenheit stemmte sich der Fraktionsvorsitzende gegen einen Beitrag, der vor einigen Tagen im Trierischen Volksfreund veröffentlicht wurde: “Dass wir ein fünftes Dezernat beanspruchen, ist eine reine Zeitungsente.” Köhler endete mit seinem Dank an den Stadtvorstand: ‟Sie haben die Segel vom Grundsatz richtig in den Wind gestellt.”

Trier muss eine lebenswerte Stadt bleiben

Sven Teuber begrüßte für die SPD die Entrümpelung der Wunschliste. Dadurch steige die Realisierungsquote der Planungen jährlich auf mindestens 75 Prozent. Für die SPD sei es wichtig, dass viele Millionen Euro in soziale Bereiche wie Kitas und Schulen sowie in einen guten Mix der Verkehrswege investiert würden. Dem Ausbau der Schiene auf der Westtrasse komme eine große Bedeutung zur Entlastung der Straßenwege zu. Froh zeigte sich Teuber darüber, dass keine Anhebung der Gewerbesteuer vorgesehen sei. Nur eine stabile und verlässliche Wirtschaft könne dafür sorgen, dass Trier auch weiterhin eine lebenswerte Stadt bleibe. Die starke Erhöhung der Vergnügungssteuer sei ein wichtiger Beitrag im Bemühen zur Senkung der Neuverschuldung. Harsche Kritik äußerte der Fraktionsvorsitzende an der Koalition von CDU und den Grünen. Deren millionenschwere Klientelpolitik für die Grundschule Egbert ginge zulasten aller anderen Schulen. Der Doppelhaushalt sei positiv in die Zukunft gerichtet, weshalb die SPD ihm gerne zustimmen werde.

Haushalt ist sachorientiert an Machbarkeit und Dringlichkeit

Weiteren Zuspruch fand der Doppelhaushalt bei den Grünen. Fraktionsvorsitzende Petra Kewes kritisierte, dass die erstmalig veröffentlichten Haushaltsberatungen zu einer Verringerung der Sachlichkeit geführt hätten. Besonders die SPD habe dabei mehr auf Schauanträge gesetzt. Als ‟Verantwortungsgemeinschaft‟ hätten die Grünen zusammen mit dem Partner CDU und unterstützt von den Linken die Rolle der Gestalterin beim Doppelhaushalt eingenommen. Das von OB Leibe eingebrachte Papier sei sachorientiert an Machbarkeit und Dringlichkeit, aber ohne politische Akzente. Mit dem Moselbahndurchbruch, einer zusätzlichen halben Stelle für die Frauenbeauftragte, dem weiteren Ausbau der Radwege, der Fußquerung vom Hauptbahnhof zur Güterstraße, der Sanierung der Schultoiletten sowie der Sanierung der Egbert Grundschule habe man dem Papier ein wichtiges Profil mit auf den Weg gegeben. Abschließend stellte die Vorsitzende fest, dass wichtige Themen wie Neubau der Berufsfeuerwehr, Zukunft der Europahalle und die Sanierung des Theaters noch nicht im Haushalt verankert seien. Offen sei die Frage nach dem Warum.

“Bescheidenheit, Sparsamkeit und Transparenz”

Dass die FWG-Fraktion dem eingebrachten Haushalt zustimmen werde, machte Christiane Probst gleich zu Beginn ihrer Rede klar. Auch sie lobte den Oberbürgermeister für die Erstellung einer Prioritätenliste, nutzte dann aber ihre Redezeit zu einer Generalabrechnung. Während das Dezernat I unter der Leitung von Oberbürgermeister Leibe noch Lob und Zuspruch für seine Arbeit erhielt, bekam Bürgermeisterin Angelika Birk als Leiterin des Dezernates II Soziales gleich eine volle Breitseite ab. Die Bürgermeisterin dürfe sich glücklich schätzen, dass es im vergangenen Jahr zu einer Neustruktur der Dezernate gekommen sei. Damit habe sie die langjährig brachliegenden Baustellen Schulen und Sport an Andreas Ludwig abgeben können. Jedoch verantworte die Bürgermeisterin mit dem städtischen Sozialetat den größten Kostenblock, der dem Haushalt fast die Luft abschnüre. Hier müssten alle Leistungen überprüft und hinterfragt werden. Mit Blick auf CDU und Grüne äußerte Probst ihr Unverständnis darüber, dass man angesichts eier derart angespannten Situation immer noch Klientelpolitik betreibe und kostenträchtige Anträge stelle. Auch die SPD habe sich diesbezüglich nicht mit Ruhm bekleckert.

Für das Dezernat III stellte Christiane Probst klar, dass ihre Fraktion alle Bemühungen für einen Neuanfang mittrage. Zwar sei es eine ‟Zumutung‟, dass die Einnahmen aus der ‟Blitzsteuer‟ zur Deckung des Defizits am Theater verwandt werden. Wegen der haushaltstechnischen Notlage habe man diese Kröte aber schlucken müssen. Grundsätzlich müsse aber überlegt werden, welches Theater mit welcher Ausrichtung man künftig wolle und was man sich leisten könne. Zufrieden zeigte sich Probst darüber, dass bei der ttm die richtigen Weichen gestellt wurden.

Der Haushalt vom Dezernat IV (Andreas Ludwig) spiegele erfreulicherweise die Schwerpunkte, die die FWG favorisiert habe: Von den Kindertagesstätten über Sanierung der Straßeninfrastruktur mit Radwegebau bis hin zur Schaffung des Dorfplatzes in Euren. Mit dem Appell, diesem ‟von Bescheidenheit, Sparsamkeit und Transparenz geprägten Haushalt‟ zuzustimmen, schloss die FWG-Fraktionsvorsitzende.

Linke verweigern die Zustimmung

Keine Zustimmung fand der Doppelhaushalt bei den Linken. Das Papier sei mutlos, befand Susanne Kohrs, die im kommenden Jahr eine Pause in der Politik einlegen wird. Sie äußerte Kritik an der ADD, die im vergangenen Jahr wegen ihrer restriktiven Vorgaben eine haushaltspolitische Handlungsunfähigkeit der Stadt herbeigeführt habe. Dass die Behörde dabei so gehandelt habe, der Aufschrei der Fraktionen darüber aber ausgeblieben sei, sah sie als befremdlich an. Und auch den OB und den gesamten Stadtvorstand nahm Kohrs nicht aus: ‟Wo blieb der Mut, sich gegen diese undemokratischen Strukturen zu wehren?” Als mutig hätte sie empfunden, wenn man die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer erhöht hätte. Auch im Bereich der Jugend- und Schulpolitik sah sie noch Handlungsbedarf: ‟Wir brauchen hier eine bedarfsorientierte Betreuung und einen bedarfsorientierten Sanierungsplan für Schulen.” Nach Meinung der Linken versucht der vorliegende Doppelhaushalt, ein ‟strukturelles Defizit wegzuverwalten.” Da sich die Linke nicht mit dem vorliegenden Papier einverstanden erklären könne, lehne sie den Haushalt in dieser Form ab.

AfD: “Gesamtschuldenstand steigt bis 2018 auf über 800 Mio. Euro”

Harte Worte kamen auch von Michael Frisch, dem Fraktionsvorsitzenden der AfD. Es könne weder von Ausgeglichenheit noch einer Verringerung der Schulden die Rede sein, kritisierte Frisch. Der Gesamtschuldenstand werde bis 2018 deutlich über 800 Millionen Euro steigen. Damit gehöre Trier zu den Top 10 der am meisten verschuldeten Städte Deutschlands. Gleichzeitig gebe es einen riesigen Investitionsstau. Die AfD sei sich bewusst, dass es angesichts der Rahmenbedingungen unmöglich sei, den gordischen Schuldenknoten mit einem Hieb zu zerschlagen. Dennoch befinde man sich in der Pflicht eine Haushaltskonsolidierung vorzunehmen. Dazu gehöre eine effiziente Verwaltung, die ihre Aufgabe mit geringstmöglichen Mitteln erfülle. In dem Zusammenhang lobte Frisch den vom Oberbürgermeister mit Nachdruck betriebenen Prozess einer strukturellen Umgestaltung. Nicht mittragen könne die AfD dagegen die weitere Ausweitung des Personals in allen Dezernaten. Bereits jetzt betrage der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt mehr als 25 Prozent. Kein Verständnis hatte Frisch auch für weitere eingestellte Planungen. Hier reichte seine Kritik von der zusätzlichen halben Stelle für die Frauenbeauftragte über die Querungshilfe vom Hauptbahnhof hin zur Güterstraße bis hin zu den 100.000 Euro für das Projekt ‟Demokratie leben‟, das weniger die Demokratie, mehr aber linkes Gedankengut gezielt fördere.

Im Bereich der freiwilligen Leistungen kritisierte der Redner, dass jede Theaterkarte mit etwa 200 Euro öffentlich subventioniert werde und sprach sich für einen Verkauf von Theater und Europahalle aus. Mit den eingesparten 50 Millionen Euro für Sanierungskosten plus dem Verkaufserlös solle man einen Multifunktionsbau außerhalb der Innenstadt errichten, der als abgespecktes Theater und auch als Kongresscentrum genutzt werden könne.

Die Kosten für Unterbringung und Versorgung von Asylanten sah Frisch kritisch. Zwar seien einige wirkliche Kriegsflüchtlinge, viele aber würden nur ein besseres Leben in Deutschland suchen. Nicht Bleibeberechtigte sollten so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückgeführt werden, alle übrigen müssten menschenwürdig versorgt und auf ihr späteres Leben in ihren Heimatländern vorbereitet werden.

Bei den Sozialausgaben kritisiert Frisch die unaufhörlich ansteigenden Kosten und Aufwendungen für soziale Sicherungen, Sanierungen und Neubauten im KiTa-Bereich. Die AfD halte das für eine kritische Entwicklung bei der man darauf achten müsse, die Eigenverantwortung der Bürger nicht zu schwächen. Der richtige Weg sei es, Familien subsidiär zu unterstützen. Damit sie die vom Grundgesetz vorgegebenen Aufgaben selbst erfüllen könnten. Abschließend stellte der Fraktionsvorsitzende fest, dass die AfD dem vorgelegten Doppelhaushalt nicht zustimmen könne.

Haushaltsentwurf ist ein Hoffnungsschimmer

Als letzte Rednerin sprach Darja Henseler von der Piratenpartei. Für sie stellt der eingebrachte Haushaltsentwurf ein Hoffnungsschimmer dar. Wäre es in 2016 nicht zu einigen unverhofften Ausreißern gekommen, hätte man das Defizit weiter verringern können. In der Transparenz der Beratungen und dem Bürgerhaushalt sieht die Piratin geeignete Werkzeuge auf dem Weg in die Verringerung der Schulden. Allerdings gelte es die Menschen mit ihren Hinweisen und Anregungen ernst zu nehmen, da sie ansonsten ihre Mitwirkung rasch einstellen würden. Der Bürgerhaushalt zeige auch deutlich auf, welche Themenkomplexe die Menschen vor Ort beschäftigen: Ein attraktiver öffentlicher Nahverkehr mit besseren Busanbindungen und günstigeren Preisen sowie weitere und bessere Radwege. Zudem gelte es auch noch viele Altlasten zu beseitigen, die über Jahrzehnte versäumt wurden.

Fünf Punkte seien es, die sie zu ihrer Zustimmung bewogen hätten: Die nun stattfindende Sanierung mit dem Umbau der Gneisenau-Kaserne in Trier-West; die Sanierung und Gestaltung des Eurener Ortskerns; die Herrichtung von Spielplätzen, Garten- und Parkanlagen; die Investition in den sozialen Wohnungsbau und damit in bezahlbaren Wohnungsbau und die Sanierung von Schulen sowie der Neubau der Grundschule in Trier-West.