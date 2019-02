TRIER. Zu einer Art Bestandsaufnahme kommen am Freitag, 8. März, ab 8.30 Uhr im Robert-Schuman-Haus auf dem Markusberg Forstleute, Waldbesitzende, Verbände, Wissenschaft, Politik und weitere Waldinteressierte aus der Region Trier und aus dem benachbarten Luxemburg zusammen. Das zentrale Anliegen ihres Treffens ist der Wald. Wie ernst es den Fachleuten damit ist, veranschaulicht das Thema, das man diesem Treffen gegeben hat: “Die Gefahren für den Wald zwingen zum Handeln!”

Es ist bereits das vierte Treffen dieser Art, bei dem aktuelle Waldfragen erörtert werden. Vorträge geben neue Impulse, Lösungen werden in Podiumsdiskussionen mit dem Publikum debattiert.

Und um diese Themen geht es: Der Rekordsommer 2018 – sechs Monate Hitze und Trockenheit bis weit in den Herbst hinein. Die Waldökosysteme bewegen sich langsam in eine neue Phase massiver Bedrohung. Neben den Luftschadstoffen sind es heute Heiß- und Trockenphasen in Verbindung mit Starkregen-Ereignissen und Stürmen, die dem Wald zu schaffen machen. Borkenkäfer und neue Krankheiten treten vermehrt auf. Nach Stürmen gefährden umgefallene Bäume die Verkehrswege und die Wohnbebauung. Waldbrände müssen bekämpft werden.

Viele Forstleute und Waldbesitzer blicken mit großer Sorge in die Zukunft, denn der Klimawandel ist real. Für die Wald-Fachleute steht fest, dass gehandelt werden muss. Der menschengemachte Klimawandel sowie das andauernde Agieren in Wirtschaft und Konsum fordern Politik, Gesellschaft und jeden Einzelnen heraus, um die Natur auf unserer Erde zu bewahren.

Interessierte Gäste sind dem Veranstalter willkommen. Anmeldungen nimmt das Forstamt Trier auf diesem Wege entgegen: forstamt.trier@wald-rlp.de oder telefonisch 0651 – 82497-0. (tr)



