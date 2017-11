Die Gestapo an der Grenze

TRIER. In der Vortragsreihe “Gestapo in Trier 1933-1945” beleuchtet der Historiker Justus Jochmann am Dienstag, 7. November, 19 Uhr, in einem Vortrag im Stadtmuseum die Staatspolizeistelle Trier. Diese nahm geografisch eine Sonderrolle ein. Gelegen im Grenzgebiet der Saarregion, Frankreichs, Belgiens und Luxemburgs, ergaben sich für die Gestapo Trier besondere Gegnergruppen, Verfolgungsräume und potentielle Kooperationsinstanzen, die sich von denen einer Staatspolizeistelle aus den inneren Gebieten des Reiches unterschieden.

Im Besonderen lässt sich dies in dem Teilbereich der Gestapo ausdrücken, der sich funktional mit der Grenze und den Institutionen der angrenzenden Länder beschäftigte, der Abteilung III. In seinem Vortrag berichtet Jochmann über die Tätigkeitsfelder jenes Teils der Trierer Geheimen Staatspolizei, der sich vor allem mit der Abwehr von Spionagetätigkeit, ausgehend von ausländischen Nachrichtendiensten, sowie der Grenzpolizei als zentrale Betätigungsfelder befasste. Der Vortrag im Stadtmuseum Simeonstift beginnt um 19 Uhr, der Eintritt beträgt sechs Euro. Studierende und Schüler haben freien Eintritt. (tr)



