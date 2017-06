Die Hochschule Trier ist familienfreundlich

TRIER/BERLIN. Zum dritten Mal erhielt die Hochschule Trier das Zertifikat als familienfreundliche Hochschule. Bei der feierlichen Verleihung in Berlin in Anwesenheit der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Katarina Barley, wurde die Hochschule für ihre Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie ausgezeichnet.

Das audit familiengerechte hochschule™ beruht auf einer Initiative der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Als strategisches Managementinstrument unterstützt es Unternehmen, Institutionen und Hochschulen darin, familienfreundliche Arbeits- und Studienbedingungen zu schaffen.

Die Hochschule Trier erhielt das Zertifikat zum ersten Mal 2010. Zuletzt wurde im März 2017 der dritte Re-Zertifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen. Die dabei erarbeiteten Zielvereinbarungen, die in einem Prozess unter Mitarbeit von Beschäftigten, Studierenden und Hochschulleitung entstanden sind, werden in den kommenden drei Jahren an der Hochschule umgesetzt. Viele bekannte und bewährte Maßnahmen, wie die hochschuleigenen Kinderbetreuungsangebote werden weitergeführt, neue Maßnahmen auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.

Professor Andreas Künkler, der das Zertifikat in seiner Funktion als Vizepräsident der Hochschule Trier entgegennahm, bewertet die Verleihung als weiteren Ansporn, den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung weiter am Laufen zu halten: “Familienfreundliche Maßnahmen erhöhen die Identifikation mit der Hochschule Trier und tragen dazu bei, die Voraussetzungen für optimale Lehr- und Lernbedingungen zu schaffen.“ (tr)



