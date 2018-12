Die Jesuiten verlassen Trier

TRIER. In einer Eucharistiefeier am vergangenen Freitagabend hat Bischof Stephan Ackermann die Trierer Jesuiten-Kommunität verabschiedet. Im anschließenden Festakt ließ Pater Klaus Schatz SJ die Geschichte der Gesellschaft Jesu in Trier Revue passieren.

Das Trierer Ignatiushaus schließt Ende des Jahres aufgrund der personellen Situation seine Pforte – nur drei Jesuitenpatres lebten dort noch während der vergangenen Monate. Ihre Verabschiedung stand unter den Leitworten “Dank und Abschied“.

Der Abschied stimme ihn wehmütig, sagte der Bischof, denn die Mission der Jesuiten vor Ort sei noch nicht vollbracht und ihre Präsenz wirke weiter. Der Anspruch, den Menschen bei ihrer freiheitlichen Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen zur Seite zu stehen, bleibe weiterhin wichtig.

1919 hatten sich die Jesuiten nach dem Fall des sogenannten “Jesuitengesetzes“, das deutsche Niederlassungen des Jesuitenordens innerhalb des Deutschen Kaiserreiches verboten hatte, zum zweiten Mal in der Moselstadt angesiedelt. Fortan arbeiteten sie vorwiegend in der Beicht- und Krankenhaus-Seelsorge, der Bildungs- und Jugendarbeit sowie als geistliche Begleiter. (tr)



