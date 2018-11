TRIER. Die jährliche Winckelmann-Feier der Klassischen Archäologie an der Universität Trier hat eine lange Tradition. In diesem Jahr hält Prof. Katja Sporn, Erste Direktorin des Deutschen Archäologischen Instituts, am 7. Dezember den Festvortrag “Heiligtümer und Kulte in Phokis. Neue Untersuchungen zur Sakraltopographie einer mittelgriechischen Landschaft”.

Die antike Landschaft Phokis erstreckt sich nördlich des Golfs von Korinth und umfasst mit Delphi eines der bedeutendsten antiken Heiligtümer. Die Phoker gründeten schon im 6. Jahrhundert vor Christus einen eigenen Bund. In dem Vortrag werden neue Forschungen vorgestellt, die die regionale Verteilung und die Kulte in den Heiligtümern der Phokis behandeln und die Bedeutung der Kulte für die Landschaft thematisieren.

Mit der Feier wird der Gründer des Fachs Klassische Archäologe, Johann-Joachim Winckelmann, geehrt. Der Vortrag beginnt am Freitag, 7. Dezember, um 18.15 Uhr im Hörsaal 1 (Gebäude B) der Universität Trier. (tr)



