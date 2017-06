Die Leser ohne laute Töne erreichen

TRIER. Es gibt Veranstaltungen, da freut man sich auf ein Wiedersehen. ‟StadtLesen‟ gehört dazu. Zum vierten Mal in Folge und zum dritten Mal auf dem Domfreihof gibt der Österreicher Sebastian Mettler mit seinen Büchern und Sitzmöbeln ein Gastspiel in Trier. Ein Engagement, das Petrus am Eröffnungstag Donnerstag mit optimalem Wetter belohnte. Und das die Trierer Bürger in Scharen auf den Domfreihof brachte.

Rufus Beck blickt beeindruckt zum Dom auf. Der Schauspieler (Tatort, Traumschiff etc.), Synchronstimme (Shrek, das große Krabbeln etc.) und Hörbuchsprecher (deutsche Stimme von Harry Potter; die wilden Kerle etc.) ist zum ersten Mal in Trier. Den Dom will er sich noch genauer anschauen, sagt er, er kenne viele alte Dome. Doch zuerst hat er einen Auftrag zu erfüllen: Eine Lesung bei StadtLesen aus den Memoiren von Mark Twain: ‟Eine Reise durch Europa‟.

Rufus Beck ist in diesem Jahr das Aushängeschild der Veranstaltungsreihe. Im vergangenen Jahr war es die Schauspielerin Andrea Sawatzki, die die Menschen in Massen auf den Domfreihof zog. Anders als andere Veranstalter schaltet Sebastian Mettler bei StadtLesen im Vorfeld keine Werbung. Darauf verzichte er ganz bewusst, sagt er. StadtLesen lebe aus dem Zufall heraus, erreiche seine Leser ohne laute Töne.

Alle wollen StadtLesen

Man könnte dem Österreicher an dieser Stelle Understatement unterstellen. Doch damit würde man falsch liegen. Die Reihe ist ihr eigenes Aushängeschild. Wo sie hinkommt, da will man sie im Folgejahr wieder haben. Wie auch in Trier. Er hoffe doch sehr, dass StadtLesen auch in 2018 wieder zu Gast sein werde, bringt Oberbürgermeister Wolfram Leibe in seiner Begrüßung zum Ausdruck. Mettler schmunzelt. Leibe legt nach: Er habe dazu über die Kulturstiftung auch die Unterstützung der Sparkasse Trier. Mettlers Schmunzeln bleibt, er nickt leicht.

Eine Zusage? Als Außenstehender weiß man das nicht so genau. Für dieses Jahr hätten sich 225 Städte beworben, sagt er dem reporter. Am Ende waren es inklusive Trier 25, die eine Zusage bekamen. ‟Trier ist neben München die deutsche Stadt, die von Anfang an dabei war‟, sagt er. Doch festlegen, ob es im kommenden Jahr ein Wiedersehen geben wird, will er sich an dieser Stelle noch nicht. Wenngleich die Chancen nicht schlecht stehen. Denn jede Stadt muss sich erst einmal bewerben, ihre Bewohner müssen in einem Abstimmverfahren dafür votieren. Die Zahl der Klicks entscheidet. ‟Jede IP-Adresse wird nur einmal gezählt, das beugt Manipulationen bei der Abstimmung vor.” Doch die Klicks sind nur eine Sache. ‟Auch der kulturelle Rahmen ist ganz wichtig.” Und der stimmt in Trier…

“In einem Buch kann man blättern”

Wie jedes Jahr hat Sebastian Mettler für die vier Tage wieder 3000 verschiedene Titel mit nach Trier gebracht. Alle in Buchform, versteht sich. An die Zukunft des eBook-Readers glaubt er nicht: ‟Da gibt es verschiedene Gründe. Der wichtigste ist, dass viele Menschen heute tablets haben, auf die sie sich eBooks runter laden können.” Und da tablets multimedial aufgestellt seien, würden sie den reinen Lesegeräten das Wasser abgraben. Viel wichtiger aber erscheint ihm das haptische Erlebnis: ‟Das Buch in der Hand, das Blättern darin, das spricht die Sinne an, das gehört beim Lesen einfach dazu…‟

Doch wie sieht es mit Diebstahl aus? Schließlich kann sich jeder ein Buch aus den verschiedenen Regalen nehmen, damit zu einer der vielen Sitzgelegenheiten gehen und nach Herzenslust schmökern. Keine Aufsicht die kontrolliert, ob auch alle Bücher wieder zurückkommen. Mettler lacht. Er sei das schon oft gefragt worden, antwortet er. Seine Standardantwort sei, dass er an das Gute im Menschen glaube, sagt er. Nachfrage: Also werden überhaupt keine Bücher gestohlen? Naja, gibt er zu, einige doch. So zwei bis drei Prozent Schwund sei schon da. Glücklich ist er darüber nicht. Aber er hofft, dass die Bücher um des Lesens willen verschwinden. Und dann erfüllen sie dann irgendwie doch ihren Zweck… (rl)



