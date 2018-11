TRIER. “Da wo die Lok steht!” Diesen Satz konnten die Mitarbeiter der Stadtbibliothek Palais Walderdorff im Bildungs- und Medienzentrum am Domfreihof über die Jahre schon oft hören, wenn Kinder ihre Eltern nach der Lage der Kinderbuchabteilung gefragt haben. Die große Holzlokomotive ist seit fast 40 Jahren ein eindeutiges Erkennungsmerkmal mit ihrem Anhänger, der Bilderbücher geladen hat, und wird von Groß und Klein gemocht. Eltern, die früher selbst auf der Lok gespielt haben, kommen nun mit ihrem Nachwuchs in die Bibliothek. Dass die Jahrzehnte Spuren hinterlassen hatten, konnte man der Lok bis vor kurzem deutlich ansehen.

Und dann war die Lok auf einmal verschwunden, was bei Kindern und Eltern zu Verwunderung bis hin zu Entsetzen führte. Die Mitarbeiter der Bibliothek mussten täglich mehrfach versichern, dass sie wiederkommen würde. Mittlerweile steht die Holz-Lok wieder mit ihrem Anhänger am alten Platz in der Kinderabteilung, sieht aber jetzt ganz anders aus. Statt der ehemals hell- und dunkelbraunen Holzfarbe leuchtet sie nun in sattem rot, anthrazit und grün.

Zu verdanken hat die Bibliothek diese Verwandlung der Initiative “TAT – Trier Aktiv im Team”. Hier engagieren sich jedes Jahr Trierer Unternehmen für gemeinnützige Organisationen. Mit der Firma Brand AG und deren Geschäftsführer Ulrich Zock fand sich ein Partner, der sich fachkundig der Renovierung der Holzlokomotive und ihres Anhängers annahm. Nun steht die Lok hoffentlich noch viele weitere Jahre als Anziehungspunkt und Maskottchen in der Stadtbibliothek. (tr)



