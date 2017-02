Die Luxemburger Steuerreform

LUXEMBURG-KIRCHBERG. Mit der Luxemburger Steuerreform 2017 und ihren Auswirkungen setzt sich eine Veranstaltung der Deutsch-Luxemburgischen Wirtschaftsinitiative (DLWI) am 9. Februar um 18:30 Uhr in der Chambre de Commerce auseinander.

Mit dem Gesetz vom 27. Dezember 2016 hat Luxemburg die lang angekündigte Steuerreform mit Wirkung ab 2017 umgesetzt. Die Luxemburger Regierung hatte dabei im Wesentlichen eine Verbesserung der steuerlichen Situation von Privatpersonen im Fokus.

Der Vortrag stellt die Änderungen für Privatpersonen ab 2017 im Vergleich zu 2016 dar und deren Auswirkungen auf die persönliche Steuersituation von Privatperso­nen in Luxemburg sowie Grenzpendlern.

Interessenten können sich bis spätestens zum 06. Februar 2017 per E-Mail anmelden: office@dlwi.lu; oder per Fax an: +352 26 72 39 222 (tr)

Drucken