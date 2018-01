Die Museumsdetektive und die Trierer Plätze

TRIER. Zu einem kreativen Suchspiel mit anschließendem Basteln für Kinder ab fünf Jahren lädt das Stadtmuseum Simeonstift am 12., 19. und 26. Januar sowie 2. Februar, jeweils von 15.30 bis 17 Uhr ein.

Hauptmarkt, Kornmarkt, Domfreihof – du denkst, du kennst schon alles? Dann halten die Museumsdetektive im Stadtmuseum bestimmt ein paar Überraschungen für dich bereit! Die kleinen Ermittler ab fünf Jahren begeben sich auf Spurensuche zu den Trierer Plätzen und werden zu Experten in Sachen Stadtentwicklung. An vier aufeinanderfolgenden Freitagnachmittagen wird nicht nur die Sonderausstellung “Trierer Plätze“ besichtigt, auch eigene Ideen werden in der Museumswerkstatt praktisch umgesetzt.

Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Kind (inkl. Material), eine Teilnahme an Einzelterminen ist nicht möglich. Anmeldung erforderlich unter 0651 718 1452 oder museumspaedagogik@trier.de. (tr)



