TRIER. Gemeinsam mit dem Präsidenten der Hochschule Trier, Prof. Norbert Kuhn, hat Corinna Rüffer (Grüne) eine Ringvorlesung zum Thema “Die nachhaltige Gesellschaft. Eine Utopie?” initiiert. An fünf Terminen und aus unterschiedlichen Perspektiven wird die Frage untersucht, wie der Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft gelingen kann. Denn wenn wir es nicht schaffen, die Trendwende einzuleiten, wird die Welt früher oder später auf eine soziale und ökologische Katastrophe zusteuern. Die CO2-Emissionen sind auf einem historischen Höchststand, der Ressourcenverbrauch steigt, die Artenvielfalt nimmt dramatisch ab, von sozialer Gerechtigkeit auf den Kontinenten kann keine Rede sein.

Die nächste Veranstaltung der Reihe findet am Donnerstag, 10. Januar, 18 Uhr, statt. Silke Kleihauer von der Hochschule Darmstadt referiert am Paulusplatz, Gebäude S, in der Aula im 2. OG. zum Thema: “Nachhaltige Entwicklung in Hochschulen – Bottom up oder Top down oder die ‘richtige’ Mischung?” Hochschulen stehen vor der Herausforderung, mit ihrer Ausbildung sowie ihren Forschungs- und Transferaktivitäten zu einer Nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Und sie haben als Organisation die Verantwortung, in ihrem Betrieb mit gutem Beispiel voranzugehen. Wie kann eine “klassische“ Hochschule die damit verbundenen Querschnittsaufgaben in ihr Tagesgeschäft integrieren? Welcher Anreize bedarf es, um die dafür notwendige Bereitschaft aufzubauen und welche neuen Formen der Zusammenarbeit müssen entstehen? Diese Fragen sollen am Beispiel der Hochschule Darmstadt diskutiert werden.

Der nächste und letzte Termin der Reihe ist am Donnerstag, 24. Januar 2019. Prof. Klaus Rick vom Umwelt-Campus Birkenfeld spricht dann über das Thema “Mehr Nachhaltigkeit wagen – Impulse für eine stärkere unternehmerische Verantwortung als Wertbeitrag der Wirtschaft für eine nachhaltige Entwicklung.”

Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei. (tr)



Drucken