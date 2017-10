Die neuen “Funde und Ausgrabungen“

TRIER. Die 48. Ausgabe des im museumseigenen Verlag erscheinenden Jahresberichts “Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier“ wurde in einer kleinen Präsentation im Landesmuseum vorgestellt. Museumsdirektor Marcus Reuter und Verlagsleiter Jürgen Merten hoben dabei das weitreichende Spektrum der Beiträge hervor, das sich von der Jungsteinzeit bis zur Nero-Ausstellung im vergangenen Jahr erstreckt, mit dem gewohnten Schwerpunkt auf der römischen Epoche. Thematisch stehen neben archäologischen Forschungen solche zur Inschriftenkunde sowie naturwissenschaftliche Methoden, Denkmalpflege, Archivauswertung und Ausstellungsmarketing.

Wie auch in den bisherigen Ausgaben kommen in der aktuellen Publikation nicht nur Wissenschaftler des Museums zu Wort, sondern auch externe Fachleute und junge, in Projekten am Museum beschäftigte Autoren. Marcus Reuter und Jürgen Merten wagten bereits einen kleinen Ausblick auf die in zwei Jahren mit dem 50. Band anstehende “Jubiläumsausgabe“ – zumindest was ihre mögliche Ausstattung mit Lorbeerkranz und Goldschnitt betrifft, was aber sicher nicht auf die Goldwaage zu legen ist.

Das Werk hat 127 Seiten und kostet 8 Euro. (tr)



