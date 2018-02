Die ÖKO 2018 hat ihre Tore geöffnet

TRIER. Das Thermometer zeigte 3 Grad Celsius, gefühlt waren es aber eher 5 Grad Minus. Doch die Menschen, die am heutigen Freitag in den Moselauen geduldig auf den Einlass in die ÖKO 2018 warteten, schien das nicht weiter zu stören.

Axel Bettendorf, Hauptgeschäftsführer der ausrichtenden Handwerkskammer (HwK), wollte denn auch die wartenden Besucher nicht unnötig in der Kälte warten lassen. Flankiert von etlichen Glücksbringern – Schornsteinfegern der Innung sowie dem Messemaskottchen – schritt er denn auch Punkt 14 Uhr zur Tat. Es gab keine langen Ansprachen, vielmehr ein kräftiger Schnitt mit der Schere, und schon war der Eingang für die Besucher offen. Die hatten dann schon auch klare Ziele. Denn während sich ein Teil von ihnen in Richtung der drei Zelte orientierte, arbeitete sich der andere Teil zieltrebig zur Messehalle vor.

Samstag und Sonntag von 10 – 18 Uhr geöffnet

Bis einschließlich Sonntag hat die ÖKO 2018 jeweils bis um 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Über 150 Aussteller präsentieren hier bei freiem Eintritt ihre Produkte und Dienstleistungen rund um die Themenfelder Bauen und Sanieren.

Und um die Umwelt zu schonen bietet die HwK in Kooperation mit den SWT einen ständigen Busshuttle zwischen dem Hauptbahnhof und dem Messepark an. (tr)



