Die Poller, die Händler und die Polizei

TRIER. Dier Trierer Händler sind sauer. In erster Linie auf potenzielle Attentäter, die den Weihnachtsfrieden stören. Und in zweiter Linie auf Teile des Sicherheitskonzeptes der Polizei. Denn erstmals kommen beim Trierer Weihnachtsmarkt massive Betonpoller zum Einsatz, deren Platzierung im ersten Anlauf für eine Menge Unmut und Ärger sorgte.

Von Rolf Lorig

Doch der Reihe nach. Das letztjährige Attentat von Berlin, bei dem ein Lastwagen bewusst in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gesteuert wurde, darf sich in Trier nicht wiederholen. Ergo hatte die Polizei erneut ein Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt entwickelt. Anders als noch beim Altstadtfest, wo Schneepflüge Zufahrten blockierten, kommen bei diesem Anlass massive Betonpoller zum Einsatz.

So weit, so gut. Der Unmut bei den Händlern kam aber mit der Platzierung der Poller auf. Jennifer Schaefer, Geschäftsführerin der City Initiative Trier, hätte gerne die Position der Geschäftsleute bei den Überlegungen zum Sicherheitskonzept mit eingebracht. Nein, beantwortete sie eine entsprechende Frage des reporters, die City-Initiative sei im Vorfeld nicht involviert gewesen. Über eine Pressemitteilung sei man über die Standorte der Poller informiert worden. Diese habe man dann auch an die Betriebe verschickt.

Die Wellen der Entrüstung schlagen hoch

Doch wie konnte es dann zu dem Ärger kommen? Vor allem in der Dietrichstraße schlugen die Wellen der Entrüstung hoch. Dort setzte man den Poller vor dem Schwarzen Ochsen ab, also im Bereich der Einmündung der Dietrichstraße zum Hauptmarkt. Der begleitende Polizeiwagen schloss die dann noch vorhandene Lücke. Jürgen Poss, Inhaber des Schuhgeschäftes o magga nagga in der Dietrichstraße war entsetzt: “Das war faktisch eine Absperrung. Die Geschäfte, die sich hinter dieser Absperrung befanden, mussten um ihren Umsatz fürchten.” Ein ähnliches Bild habe sich in der Jakobstraße geboten.

Eine Befürchtung, die die übrigen Gewerbetreibenden teilten. Auch die Firmeninhaber Robert Hoffmann (Mambo-Shops) und Sonja Schwaller (Concept Store) waren von dieser Maßnahme alles andere als begeistert. “Wir hätten uns schon gewünscht, dass man im Vorfeld mit uns gesprochen und uns nicht vor vollendete Tatsachen gesetzt hätte”, sagten beide gegenüber dem reporter.

So dauerte es denn auch nicht lange, bis die Proteste der Geschäftsleute im Rathaus ankamen. Hier nahm sich Thomas Schmitt, unter anderem auch Dezernent für die Bereiche Stadtmarketing, Sicherheit und Ordnung, sofort der Sache an. Unverzüglich lud er alle Beteiligten in der vergangenen Woche zu einem Ortstermin ein. Dass die Polizei nicht dabei sein konnte, war dem Amokalarm an der Universität Trier geschuldet, der nicht nur die Ordnungshüter in Atem hielt. So kam es, dass das Treffen mit der Polizei um ein paar Tage verschoben werden musste.

Dezernent Schmitt erinnert sich: “Bei dem Ortstermin in der Dietrich- und der Jakobstraße habe ich mir ein eigenes Bild gemacht. Alle beteiligten Ämter, das Ordnungs- und das Tiefbauamt und auch die Feuerwehr haben aufgrund der Situation positiv auf die Polizei eingewirkt, so dass die Poller dann nach hinten verschoben wurden.” Er sei dankbar, dass die Polizei sich kompromissbereit gezeigt habe, denn “die wollten zuerst da nichts verändern.”

“BEST bewachter Schuhladen in Trier!!!”

Die Poller in der Jakob- und Dietrichstraße wurden schließlich verschoben. Doch in der Dietrichstraße blieb die Barriere auf halber Strecke hängen. Denn statt die Sperre vor dem Frankenturm abzustellen, platzierten ihn die Verantwortlichen vor dem Restaurant Frankenturm. Und beeinträchtigten damit die Geschäfte von Jürgen Poss, dessen Schuhgeschäft sich zwischen dem Restaurant und dem Frankenturm befindet. “Hätte man den Poller in Höhe des Frankenturms abgestellt, wo noch beim Altstadtfest der Schneepflug stand, wäre alles gut gewesen. Jetzt aber steht das Ding in Höhe des Restaurants Frankenturm und der begleitende Polizeiwagen vor unserem Schaufenster”, ärgert sich Poss. “BEST bewachter Schuhladen in Trier!!!” titelte der Unternehmer prompt ironisch auf seiner Facebook-Seite und packte ein Foto daneben, das den Betonpoller vor dem Restaurant Frankenturm und den parkenden Polizei-Mannschaftswagen vor seinem Schaufenster zeigt.

Sonja Schwaller versteht den Ärger ihres Kollegen, kann die Entscheidung für diesen Standort ebenfalls nicht nachvollziehen: “Beim Sicherheitskonzept für das Altstadtfest hatte man einen Schneeräumer als Sperre vor dem Frankenturm abgestellt. Das hat prima funktioniert, warum nicht auch dieses Mal?” fragt sie. Und ist sich sicher: “Für die Attraktivität der Stadt sind solche Entscheidungen nicht ansprechend.”

Dezernent Thomas Schmitt zeigte sich bei einem weiteren Besuch in der Dietrichstraße nach einer Betrachtung der Situation ratlos. “Zu mehr war die Polizei nicht bereit, weil sie den Sichtkontakt zum Hauptmarkt haben wollten.” Nur – da die Straße ohne Kurve weiter geradeaus verläuft, erscheint den Betroffenen das Argument mit dem Sichtkontakt nicht nachvollziehbar.

“Die Standorte der Betonbarrieren entsprechen den Lagebeurteilungen und den Sicherheitserfordernissen”

Und wie sieht die Polizei das? “Das Sicherheitskonzept wurde sehr intensiv zwischen den verantwortlichen Behörden und Einrichtungen besprochen und weitgehend gemeinsam entwickelt. In erster Linie waren die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung, der Berufsfeuerwehr und der Polizei”, sagt Uwe Konz, Sprecher des Polizeipräsidiums Trier. Informationsprobleme sieht er keine, “die Öffentlichkeit wurde im Rahmen eines Pressegespräches bei der Stadt Trier, unter anderem mit dem Stadtvorstand, der Feuerwehr und der Polizei, mit anschließender Pressemitteilung durch uns am 20. November 2017 informiert.”

Die Standorte der Betonbarrieren würden den Lagebeurteilungen und den Sicherheitserfordernissen entsprechen, die von Seiten der Polizei für den Schutz des Weihnachtsmarktes als erforderlich erachtet würden. In einzelnen Fällen, so der Sprecher und bezieht sich dabei vor allem auf die Dietrichstraße, sei der Standort “auf Intervention Betroffener noch einmal mit gemeinsamem Willen zu Einvernehmen überprüft” worden. Konz betont: “Die jetzigen Standorte sind die sicherheitserforderlichen.”

Den Einwand der Gewerbetreibenden, der Poller hätte auch vor dem Frankenturm aufgebaut werden können, lässt Uwe Konz so nicht gelten: “Hier ist eine Engstelle, die uns hilft, nur eine Sperre aufstellen zu müssen. Die Sicht und die Interventionsentfernung zum Hauptmarkt sind für die dort eingesetzten Polizeikräfte noch vertretbar, am unteren Ende wäre dem nicht so.”

Oberste Prämisse hat die Sicherheit des Weihnachtsmarktes

Andere Poller, die in der Mitte einer Straße platziert wurden, wie beispielsweise in der Jakobstraße, dienten ebenfalls mehreren Aspekten wie grundsätzliche Geeignetheit des Standortes, Lieferverkehr, Anwohnerzufahrten, Vermeidung des Eindrucks von Vollsperrungen.

Konz weiß um die Diskussionen, wirbt aber um Verständnis: “Oberste Prämisse, bei allen Zugeständnissen, Vereinbarkeiten und Rücksichtnahmen hat das Konzept für die Sicherheit des Weihnachtsmarktes.”

Das sieht man bei City-Initiative auch so und gibt sich alle Mühe, die 18 wenig attraktiven Betonpoller auch mit der Unterstützung des Trierer Weihnachtsmarktes zu verschönern. Am Donnerstag setzten Mitarbeiter der Firma Wöffler alles dran, mit roter Folie und goldenen Bandagen die grauen Ungetüme augenfälliger zu gestalten. Mit vor Ort war auch Geschäftsführerin Jennifer Schaefer. Sie richtete eine versöhnliche Botschaft an die Adresse der Polizei: “Beim ersten Mal ist es immer etwas schwieriger, die optimale Platzierung zu finden. Ich denke mir, dass es im nächsten Jahr noch wesentlich besser gelingen wird.”



