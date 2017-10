Die Reformation: Konsequenzen und Gedenken

TRIER. Welche Konsequenzen in Politik, Gesellschaft und Kirchen hatte die Reformation durch die Jahrhunderte hindurch? Wie wurde dieses Ereignisses gedacht? Mit diesen Fragen befasst sich die öffentliche Ringvorlesung der Universität Trier im Wintersemester 2017/18 unter dem Titel “Gedenken. Glauben. Politik”. In neun Vorträgen werden Trier, Europa und die weltweite Ökumene gleichermaßen in den Blick genommen.

Die Reformation lässt sich ebenso wenig auf die Person Martin Luthers beschränken wie räumlich auf Deutschland eingrenzen. Sie war inhaltlich plural, seit ihren Anfängen ein gesamteuropäisches Ereignis und im weiteren Verlauf weltweit folgenreich. Die überraschenden Verknüpfungen des Reformationsgedenkens mit kirchlichen und politischen Interessen sollen in dieser Vorlesungsreihe der Universität Trier ebenfalls analysiert werden.

Die Ringvorlesung beginnt mit Vorträgen der beiden Initiatoren. Zunächst zieht Helga Schnabel-Schüle am 24. Oktober eine Bilanz der Reformationsjubiläen. Am 7. November stellt Andreas Mühling die Frage: “Wie lutherisch ist die Reformation? Luther aus der Sicht anderer Reformatoren”. Die Ringvorlesung schließt mit Überlegungen von Hartmut Lehmann (Kiel) zum wissenschaftlichen Ertrag des Reformationsjubiläums von 2017.

Alle Vorträge sind öffentlich und finden jeweils dienstags von 18.15 bis 20 Uhr im Caspar-Olevian-Saal, Willy-Brandt-Platz, in Trier statt. (tr)



