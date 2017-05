TRIER. Das Risiko, berufs- oder sogar erwerbsunfähig zu werden, ist weit größer, als die meisten vermuten. Statistisch trifft es jeden vierten Arbeitnehmer vor der normalen Altersrente. Schützen kann man sich davor so gut wie nicht, allenfalls finanziell absichern. Unverzichtbar ist daher die richtige Absicherung durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dies gilt ganz besonders für Berufsanfänger, denn in den ersten Jahren des Berufslebens entstehen im Falle einer Berufsunfähigkeit die größten finanziellen Lücken.

In einem Infonachmittag informiert die Expertin der Verbraucherzentrale über das Thema “Die richtige Absicherung bei Berufsunfähigkeit“. Sie gibt wesentliche Hinweise für die Wahl der “richtigen“ Versicherung und erläutert die unterschiedlichen Wege der Absicherung der Berufsunfähigkeit sowie deren Vor- und Nachteile. Am Ende der Veranstaltung wissen die Teilnehmer, worauf bei der Vertragsgestaltung zu achten ist, und wie sie einen “preisgünstigen“ Versicherer mit guten Bedingungen finden können.

Der Infonachmittag findet am Dienstag, den 23. Mai von 17:30 bis 19:00 Uhr bei der Verbraucherzentrale Trier, Fleischstraße 77, 3. Stock, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich und kann unter der Telefonnummer 0651/48802 (Mo bis Do von 9 bis 17 Uhr sowie Fr von 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail unter trier@vz-rlp.de erfolgen. (tr)



