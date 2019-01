Die Schönheit im Hässlichen

TRIER. Eine alte Frage (nicht nur) der Kunstgeschichte: Gibt es Schönheit im Hässlichen? Eine Frage, die die Galerie Netzwerk in der Neustraße 10 mit einer Ausstellung vom 15. Februar (Vernissage um 19 Uhr) bis 9. März (Finissage 19 Uhr plus Lesung) aktuell beleuchten will. In der langen Tradition eines Hieronymus Boschs oder H.R. Gigers, dem Schrecken einen Antlitz der Schönheit zu geben, trifft hier Groteskes und Absurdes auf die allem innewohnende Schönheit der Dinge.

Die Galerie Netzwerk/Trier präsentiert in drei Räumen das kontroverse Schaffen des künstlerischen Multiinstrumentalisten Jenz Dieckmann aus Trier, dessen Arbeiten auch schon in Berlin, Zürich und Tokio gezeigt wurden. In großformatigen digitalen Collagen, Photographien, Zeichnungen, Texten und dem von Dieckmann herausgegebenen Underground-Kunstmagazin „INSIDE artzine“ bietet sich dem Besucher ein umfassender Einblick in den gleichermaßen verstörenden wie faszinierenden Kosmos des künstlerischen Abgrunds (Eintritt ab 18 Jahren).

Zur Finissage wird es eine Lesung mit Texten von Jenz Dieckmann geben. Als Gäste werden Sabrina Albers und Kai Kraus aus Speyer erwartet. Sabrina Albers ist Autorin und veranstaltet regelmäßig Lesungen, Ausstellungen, Konzerte und Führungen. Ihre Veröffentlichungen finden sich in verschiedenen Magazinen. Kai Kraus ist Autor und Musiker und kann ebenfalls auf verschiedene Veröffentlichungen in Magazinen und Büchern verweisen.

Geöffnet ist die Ausstellung dienstags und donnerstags in der Zeit von 16 bis 19 Uhr, freitags von 18 bis 21 Uhr und samstags von 14 bis 19 Uhr. (tr)



Drucken