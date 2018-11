TRIER. Vier Mal gibt es noch die Möglichkeit sich Mozarts (1756 – 1791) Oper “Don Giovanni“ im Theater Trier anzusehen. Es geht um den jungen Spanier, Edelmann und Schwerenöter Don Giovanni, der auf seinen Reisen insgesamt 2065 Liebschaften hatte und schlussendlich stirbt, weil er, selbst im Angesicht des Todes, nichts an seiner sündhaften Lebensart ändern möchte.

Ein Essay von Clemens Sarholz

Das ist ungefähr der Stoff, aus dem die Oper “Don Giovanni” gestrickt ist. Don Giovanni ist ein Don Juan par excellence. Er hat das Talent, Frauen zu becircen und zu verführen. Er ist er ein Wüstling, ein Narzisst, ein Despot und ein selbstgefälliger Lügner. All das zeigt sich bereits in der ersten Szene.

Während Leporello – Giovannis treu ergebener Diener – sich nämlich, schon in der ersten Arie, dem Gassenhauer, “Notte e giorno faticar“ (deutsch: Tag und Nacht nur Schinderei) über seine Arbeitsbedingungen beschwert und den Aufpasser spielen muss, lauert der junge, maskierte Don Giovanni der Donna Anna in ihren Gemächern auf. Die ist von dem Eindringling allerdings überhaupt nicht begeistert und auch seinem vermeintlichen Charme nicht erlegen. Was als die Kunst eines Verführers beginnt, scheint in dem Versuch einer Vergewaltigung zu enden. Ob es nun eine Vergewaltigung war oder nicht, darüber streiten sich bis heute die Geister.

Donna Anna ruft um Hilfe und ihr Vater kommt. Der fordert: “Lass ab von ihr, du Schuft, und schlage dich mit mir“, was Don Giovanni wörtlich nimmt. Kaum sind zehn Minuten vergangen, da tötet Don Giovanni den Komtur, Donna Annas Vater.

Der Text, eine Provokation und anrüchig



Das Libretto, den Text, die Geschichte also, hat Mozart dem italienischen Dichter Lorenzo da Ponte (1749 – 1838) zu verdanken. Zur damaligen Zeit (die Uraufführung war am 29. Oktober 1787 in Prag) war der Text eine Provokation, er war anrüchig und wurde teilweise sogar für unwürdig empfunden. “Don Giovanni“ sei ein Singspiel, in dem “das Auge gesättigt, das Ohr bezaubert, die Vernunft gekränkt, die Sittsamkeit beleidigt werden und das Laster Tugend und Gefühl mit Füßen tritt“ (Chronik von Berlin, 1791), hieß es in nur einer Kritik unter vielen.

Mozarts Vorliebe für das, was man heute schwarzen Humor nennt, kommt vor allem in der zweiten Szene zum Ausdruck. Donna Elvira, eine wütende, aufgebrachte, betrogene Frau, sucht – als eine von den vielen Verführten – nach dem “Unmensch“ Don Giovanni, um ihn zum Opfer eines “Gemetzels“ zu machen und ihm “das Herz aus dem Leibe“ zu “reißen“ (so die deutsche Übersetzung ihrer Arie “Ah, chi mi dice mai“).

Don Giovanni hört ihr Wehklagen, unwissend, dass er gemeint ist und dass er die Klagende schon einmal verlassen hat. Auf der Pirsch nach der nächsten Liebschaft spricht er sie an. Sie erkennt ihn. Er flieht und überlässt Leporello das Zepter, der in der ganzen Inszenierung sympathisch-dümmlich wirkt. Er versucht die Dame davon zu überzeugen, dass sie von Don Giovanni ablassen soll: “Teure Dame, dies ist die Liste der Schönen, die mein Herr geliebt hat. Seht und lest gemeinsam mit mir. In Italien 640, in Deutschland 231, 100 in Frankreich, in der Türkei 91, doch in Spanien sind´s schon 1003.“ (Die Registerarie – Madamina, il catalogo è questo)

2065 Frauen in fünf Ländern. Die Musik, der Text, die Inszenierung und der Rhythmus tragen Freude in sich. Leporellos Bewunderung für seinen Herrn wird offenbar, während Donna Elvira immer trauriger und verzweifelter wird. Der Zuschauer hat Mitleid mit ihr, und doch kann er sich, ob dieses Highlights, der ironisch-komischen Inszenierung, des Glücks der Musik nicht entziehen. Eine pittoreske Überspitzung, die, mittels eines Bildprojektors, der Bilder von Verflossenen auf eine Leinwand wirft, noch verstärkt wird und den Zuschauer mit gemischten Gefühlen zurücklässt. Irgendwie belustigt und deshalb schamhaft zugleich.

Ein kleiner, mit unreiner Haut gestrafter, unhöflicher Rüpel

In dieser Szene fällt es leicht, die Figur Mozart mit dem, was man wahrnimmt, zu synchronisieren. Man hat nämlich einen kleinen, mit unreiner Haut gestraften, unhöflichen Rüpel vor sich, der viele Charakterzüge hat, die befremdlich wirken. Beispielsweise lebt Mozart 1778 eine Woche lang neben seiner toten Mutter und sagt dem Vater zu Hause nicht, dass sie tot ist, sondern dass sie krank sei. Dagegen entfaltet er sich in der Musik als etwas so Reines, dass man die Musik gegen die Person halten und sich auf den Satz von Oscar Wild zurückziehen möchte: “Das jemand Wechsel fälscht, sagt nichts über sein Geigenspiel.“

Es hält sich das Gerücht, dass Mozart mit der Oper auch die Beziehung zu seinem Vater verarbeiten wollte, der am 28. Mai 1787, nur knapp ein halbes Jahr vor der Uraufführung, starb. Der Vater, selbst auch Musiker, soll in der Figur des Komturs wiederzufinden sein, der auch gegen Ende der Oper noch einmal, als Stimme aus dem Jenseits auftritt. Nach allem was zwischenzeitlich in der Oper noch geschieht, (von Don Ottavio, Masetto und seiner Frau Zerlinda wissen Sie ja noch gar nichts), rät der besagte Komtur und Vater der Donna Anna, auf der Bühne nur noch als Steinstatue zu sehen, dem Lüstling Don Giovanni seine Untaten zu bereuen und dadurch sein Seelenheil zu retten. Die archaische Arie des Finales klingt, als klopfe der Teufel persönlich an die Tür, um ein Angebot zu unterbreiten. Doch Don Giovanni weigert sich trotzig, worauf ihn die Flammen der Hölle verschlingen. “All das ist nichts im Angesicht deiner Sünden“, erklingt es aus der Unterwelt. Der Chor des Teufels steht im Raum der Musiker und verbreitet die düstere Stimmung, die sich in der Oper schon in der Ouvertüre angekündigt hat. “So endet jeder Missetäter und dem Treulosen ist der Tod stets dasselbe wie das Leben!“, heißt es schlussendlich im Finale.

Man darf von dem Libretto also nicht erwarten, dass es den Grundsätzen der Logik standhält. Die Musik ist aber so fassbar, und die Harmonien sind so zugänglich, dass man meint, man würde sich in einer vorromantischen Welt wiederfinden, in dem das Genre “Sex, Drugs and Rock´n´Roll“ erstmalig auf den Prüfstand steht.

Am Ende der Aufführung spendete das Publikum begeisterten, über Minuten anhaltenden Applaus.

Weitere Aufführungen am Dienstag, 20. November, 19.30 Uhr; Mittwoch. 5. Dezember, 19.30 Uhr; Sonntag, 23. Dezember, 16 Uhr und Dienstag, 25. Dezember um 18 Uhr.

Die Besetzung

Don Giovanni – Carl Rumstadt

Der Komtur (Donna Annas Vater) – Karsten Schröter

Donna Anna – Eva Maria Amann

Don Ottavio – Blaise Ranoanina, Derek Rue

Donna Elvia – Réka Kristóf

Leporello – Marc Kugel

Masetto – Matthias Bein

Zerlina – Frauke Burg, Einat Aronstein

Dirigiert von Wouter Padberg

Musikalische Leitung – Jochem Hochstenbach

Regie – Jean-Claude Berutti



