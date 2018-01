Die Stadt und die Grundstücke

TRIER. Was tut sich im Burgunderviertel? Es geht voran, sagt Baudezernent Andreas Ludwig. Die EGP, die bereits den Petrisberg und auch das Wohngebiet Castelnau erschlossen hat, hat seinen Worten zufolge zwei Drittel des Gebietes bereits gekauft.

Das restliche Drittel will nun die Stadt erwerben. “An dem Gebiet, das wir kaufen wollen, gibt es noch eine Fläche, für die ein privater Investor das Vorkaufsrecht hält. Bevor wir hier tätig werden, muss geklärt werden, ob dieses Vorkaufsrecht ausgeübt wird oder nicht”, sagt der Baudezernent und weist darauf hin, dass er in diesem Punkt aber lediglich eine Formalie sieht. “Sobald das geklärt ist, werden wir die Verträge unterzeichnen.”

In dem Zusammenhang weist Oberbürgermeister Wolfram Leibe darauf hin, dass als weiteres großes Grundstück auch noch die General-von-Seidel Kaserne in der Luxemburger Straße gekauft werden soll. Die Jägerkaserne in der Eurener Straße habe die Stadt bereits kurz vor Ende des vergangenen Jahres erworben. “Das sind die großen Grundstücke, die wir als Stadt sichern wollen. Obwohl wir eine Kommune im Haushaltsnotstand sind, besitzen wir die Genehmigung zum Kauf. Denn für die Stadt ist es essentiell, dass wir diese Gelegenheit auch nutzen.” (tr)



