Die Substanz der römischen Steine ist sehr gut

TRIER. Seit etwa drei Wochen wird an der Westfassade der Porta Nigra intensiv gearbeitet. Auslösender Moment waren kleinere und größere Mörtelstücke, die sich bedingt durch Korrosion gelöst hatten. Ziel ist, die Verkehrssicherheit vor allem in dem stark frequentierten Bereich des Haupteingangs unter dem Westturm sicher zu stellen.

Die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Porta Nigra ist in die Jahre gekommen, der Zahn der Zeit neigt auch an dem wohl prominentesten Wahrzeichen der gesamten Region. Die römischen Baumeister hatten das Stadttor ohne Verfugungen errichtet. Die Sandsteinquader waren in den Horizontalschichten mit Eisenklammern aneinander befestigt.

Erstaunlicherweise treten die Schäden in der Hauptsache aber in den Bereichen auf, die in den 60er Jahren und schon viel früher saniert wurden. ‟Die Originalsubstanz aus der römischen Zeit ist in einem erstaunlich guten Zustand‟, sagt Diplom-Geologe Michael Auras vom Institut für Steinkonservierung. Er weist aber auch darauf hin, dass gegenüber der vor vier Jahren durchgeführten Untersuchung eine fortschreitende Erosion an der Sandsteinoberfläche feststellbar ist.

Das ändert aber nichts daran, dass die Porta Nigra einer umfassenden Sanierung bedarf. Wegen des Handlungsbedarfs wurde jetzt mit der Nordwestfassade des Westturms beginnen, diese Arbeiten sollen bis zum Herbst die kommenden Jahres andauern. Die Kosten dafür beziffert das Land als Eigentümer auf rund 250.000 Euro.

Bei der Restaurierung werden unter anderem schadhafte Zementfugen ausgebaut und, wo erforderlich, mit Kalkmörtel neu verfugt. Die Steinoberfläche wird mit verschiedenen Methoden gereingt. Dabei greift man auf Heißdampf-, Partikelstrahl- und Laserverfahren zurück. In der Hauptsache sollen die schwarzen Krusten auf der Oberfläche beseitigt werden. ‟Allerdings so, dass der optische Eindruck erhalten bleibt, dem die Porta Nigra (Schwarzes Tor) ihren Namen verdankt‟, erläutert Michael Auras. Ihm zufolge ist diese schwarze Kruste keine Folge der neuzeitlichen Luftverschmutzung sondern konnte schon im Mittelalter nachgewiesen werden.

Zudem werden auch Moose und Flechten von den Steinen entfernt. Weiter befestigen die Steinmetze und Geologen lockere Teile und tauschen schadhafte Steine teilweise gegen passgenau gearbeitete Ersatzsteine aus. Permanent sind vier bis sechs hoch spezialisierte Arbeiter im Einsatz. Aus technischen Gründen sei eine personelle Verstärkung des Bautrupps zwecks einer Reduzierung des zeitlichen Aufkommens nicht möglich gewesen, hieß es bei dem Baustellentermin. (tr/r)



Drucken