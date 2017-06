Die SWT sehen sich für die Zukunft gut gerüstet

TRIER. Wie sehen die SWT ihre Daseinsvorsorge? Wie wollen sie sie gestalten? Im Vorgriff auf den internationalen Tag der öffentlichen Dienste am 23. Juni ging das Energieversorgungsunternehmen (EVU) am Mittwoch diesen und weiteren Fragen nach. Mit dieser Veranstaltung wollen die im Bundesverband der VKU zusammengeschlossenen Unternehmungen die Bedeutung der kommunalen Energie- und Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung hervorheben und Politik und Öffentlichkeit vermitteln, was kommunale Unternehmen alles leisten. Dazu hatten sich die SWT die Trierer Abgeordneten des Bundestages zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Und die waren bis auf Katarina Barley (SPD), die als Ministerin an diesem Tag verhindert war, auch alle gekommen: Bernhard Kaster und Patrick Schnieder (beide CDU), Katrin Werner (Linke) und Corinna Rüffer (Grüne). Als Vorsitzender des Aufsichtsrates machte der Trierer Oberbürgermeister deutlich, dass die SWT längst aus der Rolle des rein städtisch aktiven Unternehmens heraus gewachsen sind, was insbesondere die Zusammenarbeit mit der Eifel verdeutliche. Man werde zwar mit den ganz Großen der Branche nicht konkurrieren können, könne jedoch selbstbewusst auftreten. Dabei sei es wichtig, genau hinzuschauen: ‟In der Dienstleistung und in der persönlichen Ansprache liegt die Zukunft‟, so der Oberbürgermeister.

SWT auch in der Eifel aktiv

Die Aufgaben der SWT veranschaulichten die beiden Vorstände Olaf Hornfeck und Arndt Müller. Sie wiesen darauf hin, dass die SWT neben den klassischen Stadtwerke-Sparten Strom, Gas und Wasser viele Infrastruktur-Aufgaben unter ihrem Dach vereinigt haben. Als Beispiele wurden hier der öffentliche Personennahverkehr, die innerstädtischen Parkhäuser, Hallenbad und Sauna, Abwasserreinigung, Straßenbeleuchtung und eine Telekommunikationssparte benannt. Man unternehme hier alles, so die beiden Vorstände, um Synergien zu erzeugen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Als ein Beispiel dafür hob Olaf Hornfeck das regionale Verbundprojekt Westeifel hervor, das die SWT aktuell in Zusammenarbeit mit der Kommunale Netze AöR entwickeln. Dabei handelt es sich um ein spartenübergreifendes Infrastrukturprojekt zwischen Trier und der Grenze Nordrhein-Westfalens. Neben der Weiterentwicklung der Trinkwasserversorgung und dem Ausbau des Glasfasernetzes sowie der Erdgas- und Stromleitungen sei die Vernetzung der vorhandenen Biogasanlagen ein wichtiger Projektstein für die ländliche Region, so Hornfeck.

Wie die Versorgungssicherheit der Region in der Zukunft vor dem Hintergrund des Ausbaus der Erneuerbaren Energien sichergestellt werden kann, das untersuchen laut Arndt Müller die SWT als Projektpartner des Interreg-Förderprojekts ‟EnergiewabenGR‟. Ziel des Projektes sei es, lokale und regionale Ausgleichseffekte auf Erzeuger- und Verbraucherseite unter Einbindung eines Verbunds aus Energiespeichern für die Zukunft zu simulieren, um die Versorgungssicherheit zu garantieren.

Doch hat man neben diesen überregionalen Aktivitäten auch das lokale Engagement im Blick. Als ein Beispiel dafür führte Arndt Müller die Smartphone-Anwendung ‟äppes‟ an. Damit habe man einen digitalen Kommunikationskanal zum Kunden entwickelt, der alle Sparten erfolgreich abdecke. Über 18.000 Nutzer hätten diese App zwischenzeitlich auf ihrem Smartphone installiert. Darüber könne das online-Kundencenter erreicht, Baustelleninformationen abgerufen, Busnachrichten und Fahrplaninfos gecheckt oder aber auch über freie Parkplätze in der Innenstadt informiert werden. Zudem könnten die Kunden auch selbst prüfen, ob sich das Dach ihres Hauses für eine Photovoltaik-Anlage eigne.

Für Mehrfamilienhäuser gibt es das Mieterstrom-Modell

Für Mehrfamilienhäuser haben die SWT zudem ein besonderes Mieterstrom-Modell im Angebot, führte Olaf Hornfeck aus. Und wer kein eigenes Hausdach besitze und trotzdem regional erzeugten Solarstrom beziehen möchte, könne mit ‟Römerstrom.Regio‟Strom aus SWT-eigenen Erzeugungsanlagen beziehen.

Insgesamt spiele der Klimaschutz eine wichtige Rolle bei den SWT. Mit der Umstellung aller Haushaltskunden auf klimaneutralen Ökostrom vor zehn Jahren hätten die SWT im Vergleich zum normalen Stromnetz bis heute insgesamt rund zehn Millionen Tonnen CO2 eingespart. Inzwischen würden auch die privaten Erdgaskunden ausschließlich mit CO2-freier Energie beliefert.

Weitere Beispiele für die SWT-Aktivitäten waren die umweltschonende Energieversorgung beim Hauptklärwerk sowie der elektromobile öffentliche Personennahverkehr. Noch in diesem Jahr wolle die SWT drei batterieelektrische Linienbusse einsetzen. ‟Unser Ziel ist es, den Primärenergieverbrauch zu senken und durch die Nutzung regionaler erneuerbarer Energie den Nahverkehr emissionsfreier zu gestalte‟, sagte der SWT-Aufsichtsratsvorsitzende, Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Dazu würden die Ladestationen der Busse mit Ökostrom versorgt, der aus SWT-eigenen Erzeugungsanlagen stamme. Zudem sollen für den Elektro-Individualverkehr im Laufe des Jahres alle Parkhäuser und Tiefgaragen des Unternehmens mit Ladesäulen ausgerüstet werden. Um die Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum sukzessive erweitern zu können, prüfe man aktuell, inwieweit die Straßenbeleuchtung – die derzeit auch für den Aufbau eines innerstädtischen W-LAN Netzes eingebzogen wird – ebenfalls für die Aufgaben von Ladepunkten genutzt werden kann, teilte Vorstand Müller mit. (rl)



