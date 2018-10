Die Trierer haben ihren Karl Marx neu entdeckt

TRIER. Mit einem großen Fest im Theater gingen am Sonntag die Karl-Marx-Jubiläumsausstellungen zu Ende. Zahlreiche Bürger waren der Einladung gefolgt, erlebten dabei noch einmal beeindruckende Sequenzen aus dem kulturellen Rahmenprogramm des Festjahres. Unter den Gästen waren auch der Wuppertaler Oberbürgermeister Andreas Mucke und Lars Bluma, der Leiter des dortigen Friedrich-Engels-Hauses. In Wuppertal beginnt am 28. November 2019 das Friedrich-Engels-Jahr.

Nach 147 Tagen endeten am Sonntag, 21. Oktober, mit rund 160.000 Museumsbesuchen die Karl-Marx-Jubiläumsausstellungen in Trier . Seit dem 5. Mai, dem 200. Geburtstag von Karl Marx, konnten sich Besucherinnen und Besucher in drei Ausstellungen an vier Standorten ein neues Bild von dem großen Denker und Philosophen machen. Wie die zahlreichen positiven Stimmen in den Gästebüchern und das Ergebnis der Besucherbefragung bestätigen, ist diese politische Aufklärungsarbeit gelungen. Insbesondere der historisch-kritische und anschauliche Zugriff auf Leben und Zeit von Karl Marx, der Abbau von Berührungsängsten, die sinnhafte Gliederung des Ausstellungsrundgangs und die klug ausgewählten Exponate wurden gelobt. 30 Jahre nach dem Ende der innerdeutschen Teilung konnte somit ein neuer Blick auf das schwierige und polarisierende Thema “Marx“ gerichtet werden.

“Wir schauen zurück auf ein faszinierendes Marx-Jahr 2018. In über 160.000 Besuchen informierten sich die Menschen in den Jubiläumsausstellungen über das Leben und Werk des berühmten Trierers Karl Marx. Rheinland-Pfalz, die Region und vor allem Trier wurde weltweit als attraktiver Ausstellungsstandort wahrgenommen. Dank der spannenden und ansprechenden Ausstellungen konnten wir neueste Forschungserkenntnisse über den historischen Marx, seine Ideen und sein Wirken vermitteln und zu intensiven Diskussionen anregen. Wir freuen uns über diesen großen Erfolg und können stolz sagen, dass das Marx-Jubiläum ein höchst erfolgreiches, internationales Kulturhighlight des Jahres 2018 war“, sagte der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf.

95.000 Besuche zählte nach offiziellen Angaben allein die große Landesausstellung “Karl Marx 1818–1883. LEBEN. WERK. ZEIT.” im Rheinischen Landesmuseum Trier und im Stadtmuseum Simeonstift. Die neu eröffnete Dauerausstellung im Museum Karl-Marx-Haus konnte etwa 52.500 Besuche verzeichnen und die Sonderausstellung “LebensWert Arbeit“ im Museum am Dom 13.200. Das vielfältige Angebot an Führungen durch die Ausstellungen wurde gut angenommen: Allein an den beiden Standorten der Landesausstellung fanden insgesamt 1.238 Führungen statt. Das umfangreiche und abwechslungsreiche Jubiläumsprogramm wurde mit 50.000 Kulturinteressierten sehr gut angenommen und fand internationale Beachtung. Noch nie, so die Organisatoren, hätten in Trier so viele Institutionen zusammen an einem Projekt gearbeitet.

Die Besucherinnen und Besucher der Landesausstellung, die unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stand, kamen nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt nach Trier. Zu den beliebtesten Objekten zählten im Rheinischen Landesmuseum Trier die UNESCO-Weltdokumentenerbe, das persönliche Exemplar von Karl Marx “Das Kapital“ sowie die einzige erhaltene Seite der Urschrift aus der Hand von Karl Marx “Das Manifest“. Ebenso begeisterte die Installation zur kapitalistischen Produktionsweise, die sogenannte “Marx Maschine“. Im Stadtmuseum Simeonstift Trier faszinierte vor allem das einzig bekannte Jugendporträt von Karl Marx die Besucher, das in der Ausstellung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Sehr zufrieden zeigte sich auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe: “Die Landesausstellung war aus unserer Sicht ein Erfolg, die Trierer haben ihren Karl Marx wieder neu entdeckt. Und es hat sich gelohnt!”

In der nationalen und internationalen Presse habe es viel Lob für Konzept und Umsetzung der Ausstellung gegeben. Auch die Gespräche, die mit vielen Gästen geführt wurden, seien fast durchweg positiv gewesen. Seine Bilanz falle positiv aus. “Marx hat mobil gemacht – die Triererinnen und Trierer, aber auch viele Besucherinnen und Besucher aus Deutschland, den Nachbarländern und aller Welt. Ich danke dem Land Rheinland-Pfalz für die großartige Unterstützung und den Mut, diese Ausstellung auszurichten, den beteiligten Museen für die geleistete Arbeit und allen, die sich am Rahmenprogramm beteiligt haben, für das Engagement und die Offenheit beim Umgang mit dem großen Trierer Sohn. Ich glaube, wir alle haben dank der Ausstellung viel über den Menschen Karl Marx und seine Philosophie im historischen Kontext gelernt“, so Leibe.

Karl-Marx-Haus: Rekordbesuchszahl von mehr als 52.000 Personen

Für das Museum Karl-Marx-Haus, das sich über 400 Führungen freut, bilanzierte Kurt Beck, Ministerpräsident a.D. und Vorsitzender des Vorstands der Friedrich-Ebert-Stiftung: “Das Jubiläum hat unsere Erwartungen weit übertroffen: Wir wollten in dem Geburtshaus eine neue und spannende Ausstellung einrichten, in der sich Besucherinnen und Besucher ihr eigenes Urteil zu Marx bilden können. Wir sind begeistert von der Rekordbesuchszahl von mehr als 52.000 Personen und insbesondere von den positiven Rückmeldungen, die uns erreichen. Es ist großartig, dass sich so viele Menschen jenseits der geläufigen Vorurteile mit dem Philosophen beschäftigt haben und wir wollen diese Arbeit im Museum Karl-Marx-Haus im nächsten Jahr erfolgreich fortführen.“

Auch das Museum am Dom ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden, hat sich nach eigener Aussage dabei sogar eine neue Klinentel erschlossen. “Das Bistumsprojekt ‘LebensWert Arbeit‘ war aufs Ganze gesehen ein großer Erfolg und ein wichtiger, aktueller Beitrag zum Karl-Marx-Jubiläumsjahr. In zahlreichen Veranstaltungen wurde für das Thema einer lebenswerten Gestaltung von Arbeit sensibilisiert. Die Ausstellung im Museum am Dom hat auch viele neue Besucher mit ihrer Qualität und Aktualität überrascht und begeistert“, sagte Direktor Markus Groß-Morgen, der mit Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst das neue Publikum weiter binden will.

“Die Berichterstattung über das Karl-Marx-Jahr hat der Stadt Trier eine Vielzahl von weltweiten Nennungen gebracht, die man mit normalem touristischem Marketing niemals erreichen könnte. Die vielen neu entwickelten Ideen rund um Karl Marx sorgen dafür, dass die Stadt künftig neben ihrem römischen Weltkulturerbe ein weiteres touristisches Alleinstellungsmerkmal hat“, bilanzierte Thomas Schmitt, Kultur- und Tourismusdezernent der Stadt Trier und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Ausstellungsgesellschaft. So seien eigens Führungen in der Stadt etabliert und ausgebaut worden, die sich mit Karl Marx und seiner Zeit in Trier beschäftigen. “Diese werden auch nach dem Jubiläumsjahr weiterhin angeboten”, versprach der Dezernent. Das gelte ebenfalls für das von Johannes Kram geschriebene Theaterstück, das auch im kommenden Jahr erneut zur Aufführung gelangen werde.

Zudem seien neue Zielgruppen, darunter Verbände und Individualbesucher, die an sozialkritischen Fragestellungen interessiert sind, nach Trier gekommen. Nach Angaben der Trier Tourismus und Marketing GmbH sei vor allem wegen des Karl-Marx-Jubiläums im ersten Halbjahr 2018 die Zahl der Übernachtungsgäste im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent angestiegen. (tr/-flo-)



