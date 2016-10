Die Trierer mögen die Nacht der Heiligen

TRIER. Mit der Trierer Nacht der Heiligen wollten die vier großen Trierer Museen und die evangelische Konstantin-Basilika zum Erlöser ein Gegengewicht zu dem Rummel um Halloween setzen. Nachdenklichkeit und Beschaulichkeit versus überdrehte Action. Ein Angebot, auf das sich an diesem Abend viele Bürger eingelassen haben.

Von Rolf Lorig

Die Einen mögen es schaurig und blutrünstig. Die Anderen setzen auf Verinnerlichung und Spiritualität. Wie groß die Zahl derer ist, die mit Horror und alten keltischen Bräuchen nichts an der Mütze haben, verdeutlichte am Montagabend die Zahl derer, die um 18 Uhr zur Nacht der offenen Kirchen in die evangelische Konstantin-Basilika zum Erlöser gekommen waren. Freie Sitzplätze? Fehlanzeige! ‟Ankommen, die Basilika in einem anderen Licht erleben, den Klängen folgen‟, lautete die Einladung. Und in der Tat: So farbenfroh angestrahlt (ProMusik, Trier) war das Innere der Basilika schon lange nicht mehr gewesen. Zuletzt vor einigen Jahren, als die Kirche für Filmaufnahmen an einen amerikanischen Prediger und Trompeter vermietet wurde, aber das ist eine andere Geschichte.

Dass man am Montag ankommen konnte, dafür hatten die Organisatoren mit ihrer musikalischen Zusammenstellung Sorge getragen. Vier Akteure und eine Gruppe hatten jeweils zehn Minuten für ihre musikalischen Darbietungen zur Verfügung. Zeit, die von allen optimal genutzt wurde. Den Anfang machte Carolin Egelhof an der Harfe, die mit ihren perlenden Tonfolgen perfekt die mentale Entschleunigung einleitete. Ihr folgte Carlos Wagner, der mit seinem Saxophon ein Spiritual anstimmte und dabei gekonnt in einschmeichelnd weiche Jazzklänge überleitete. Armin Neises hatte sein Didgeridoo mitgebracht, das klassische Instrument der Aborigines. Er stellte unter Beweis, dass man kein australischer Ureinwohner sein muss, um dieses Instrument zu verstehen und zu beherrschen. Großartig, welche Stimmungen und Klänge er seinem Didgeridoo zu entlocken vermochte. Töne und Klänge, bei denen Geist und Sinne auf eine weite Wanderschaft gehen konnten.

Alphornklänge in der Basilika

Wesentlich vertrauter waren da die Klänge des Violoncello, das Moritz Reutlinger meisterhaft zu handhaben wusste. Mindestens so exotisch wie das Didgeridoo waren die Instrumente, die die Ruwertaler Alphornbläser sodann zur Aufführung brachten. Virtuos handhabten die Musiker aus dem Ruwertal die längsten Blasinstrumente der Welt, die normalerweise nur in den Alpen zu hören sind. Für die Menschen in der Basilika bot sich ein ebenso seltener wie vollkommener Musikgenuss.

Wer wollte, konnte gleich sitzen bleiben und im Anschluss den musikalischen Gottesdienst mitfeiern, mit dem die evangelische Kirchengemeinde die Feierlichkeiten anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation einleitete. Doch damit war das offizielle Programm noch lange nicht zu Ende: Orgel, Tanz, Posaunen, Gesang und Nachgedanken – die Liste der Aktivitäten in und um die Basilika reichte bis nach Mitternacht.

Keine leichte Ausgangssituation für die Museen, die sich beim Publikumsinteresse jedoch wacker schlagen konnten. Das Museum am Dom hatte seine Aktivitäten in die älteste Bischofskirche Deutschlands verlagert. Hier standen der Allerheiligenaltar, der Trierer Domschatz, der Greiffenklau-Altar und der Heilige Rock im Blickpunkt des Interesses.

Vorträge und edle Kunst

Weltlicher ging es da im Stadtmuseum Simeonstift zu, wo gleich fünf Vorträge auf dem Programm standen. Besprochen wurde zweimal das Wirken des von den Nazis verfolgten evangelischen Pfarrers Klaus Lohmann, das Schaffen von Künstlern in der Reformation auf der Suche nach neuen Bildmotiven, die Geschichte der protestantischen Minderheit in Trier und Engel, Geister und Visionen – wobei es dabei um paranormale Phänomene in der Kunst ging.

Stündliche Führungen zum Schwerpunkt ‟Heilige und Heiligenverehrung‟ gab es in der Schatzkammer der Stadtbibliothek. Das Ada-Evangeliar stand dabei ebenso im Blickpunkt wie Klangverse auf Kaiser Otto II., ein illustrierter Bilderzyklus zum hl. Willibrord, die Darstellung des Kirchenvaters Hieronymus und die Heiligenlegende des Werner von Bacharach.

Was hat es mit dem ‟Heiligen Trier‟ auf sich? Im Rheinischen Landesmuseum ging man dieser Frage ebenso nach wie dem Wandel des profanen Triers zu einer Christlichen Stadt. Vorgestellt wurden die ersten Heiligen in Trier und der Aufstieg des Christentums von den frühchristlichen Anfängen bis hin zum Ende des 18. Jahrhunderts.