Die Wandlungsfähigkeit des einstigen Kiosks

TRIER. Er ist ein fester Bestandteil des Stadtbildes, der kleine Kiosk zwischen Südallee und Kaiserstraße, Saarstraße und Neustraße. Mitte der 50er, zu Beginn der 60er Jahre, wurde er gebaut. Wann genau, weiß heute kaum noch jemand. Über Jahrzehnte wurden dort Druckerzeugnisse, Zigaretten und Getränke verkauft. Dann nutzte vorübergehend die Hochschule das kleine Bauwerk. Seit fünf Jahren ist es für den Trierer Standortentwickler egp die “Bühne”. Zeit für ein kleines Jubiläum, befand egp-Chef David Becker. Und gab der “Bühne” mit einer kleinen Feier die ihr gebührende Bühne.

Tufa-Chefin Teneka Beckers ist eine bekennende Anhängerin der “Bühne”. “Eigentlich auch eine tolle Location für eine Party”, glaubt sie. Lebendig wie auf einer Party geht es in und um die Bühne allemal zu. 50 Ausstellungen gab es hier in den letzten fünf Jahren. “Ausstellungen, die die Vielfalt, Kreativität und das Leben in der Stadt widerspiegeln”, sagt David Becker und bekommt dafür die gebührende Zustimmung. Die Themen, die an dieser Stelle die Öffentlichkeit erreichten, waren und sind samt und sonders Themen, die die Arbeit der egp tangieren. Städtebau, Architektur und Design, oft eng verzahnt mit den Bereichen Kunst und Kultur, erreichten hier die Menschen quasi im Vorbeigehen. Die Geschichte erzählt ein Bildband, den die egp eigens zum Jubiläum aufgelegt hat.

Doch wie kam es dazu, dass ein ehemaliger Kiosk heute für einen Standortentwickler die Bühne für kulturelle Aktivitäten ist? Die Kunsthistorikerin Bettina Leuchtenberg blickt zurück. Ihren Recherchen zufolge zog im 19. Jahrhundert erstmals in Paris ein Kiosk in das Stadtbild ein. Anfangs wurden in diesen Kiosken, deren Name aus dem Nahen Osten kommt und übersetzt etwa “Kleiner Bau” oder “Kleiner Pavillon” bedeutet, nur Zeitungen und Blumen verkauft. Eine neue Geschäftsidee, die ankam und rasch auch in Deutschland Nachahmer fand. Im Ruhrgebiet machten sie sich als Wasserhäuschen oder Trinkhallen einen Namen und waren vor allem ein sozialer Treffpunkt. Doch seit den ersten Jahren im neuen Jahrtausend geht die Zahl der Kioske mehr und mehr zurück. Ihre Aufgaben wurden von den Tankstellen übernommen, die mit längeren Öffnungszeiten bei den Kunden punkten können.

Dem ZDF zufolge gibt es heute noch rund 23.500 kleine Kioske, Trinkhallen, Büdchen oder Wasserhäuschen, in denen Zigaretten, Getränke oder Süßigkeiten gekauft werden können.

Die egp als Retter in der Not

Vorübergehend nutzte die Hochschule das Gebäude, Studierende zeigten hier ihre Arbeiten aus dem Bereich Gestaltung. Doch auch diese Phase fand ihr jähes Ende und für die Stadt als Eigentümerin stellte sich die Frage, was nun mit dem Gebäude geschehen soll. Es war dann Jan Eitel, der frühere egp-Geschäftsführer, der sich als Retter in der Not erwies.

Der Architekt Herbert Hofer erhielt von Eitel den Auftrag, das Gebäude wieder attraktiv herzurichten. “Keine kleine Aufgabe”, erinnert sich Hofer, schließlich habe er nur ein sehr kleines Budget dafür gehabt. Das entlockt David Becker ein breites Grinsen. Immerhin 50.000 Euro seien es gewesen, gibt er zu bedenken. Wie auch immer – Herbert Hofer hatte die richtigen Ideen und bewahrte den Charme des einstigen Kiosks und versetzte ihn darüber hinaus in die Lage, den heutigen Anforderungen an ein modernes Schaufenster zu entsprechen.

Die einstige Blüte des Trierer Kiosks hat Kulturdezernent Thomas Schmitt nicht miterlebt. Die heutige Nutzung aber gefällt ihm sehr. Für ihn ist die “Bühne” ein gelungenes Beispiel dafür, wie solch kleine Gebäude sinnvoll in den Bedarf des öffentlichen Lebens überführt werden können. Um Kultur darzustellen, bedürfe es nicht nur Theater und Museen. “Solche kleinen Ausstellungsräume sind in der Kultur das Salz in der Suppe.”

Doch wie geht es nun weiter mit der “Bühne”? David Becker hat da klare Vorstellungen. Der Mietvertrag mit der Stadt sei um weitere fünf Jahre verlängert worden, teilt er mit. Folglich werde es auch immer neue Ausstellungen geben. Drei davon stehen bereits fest: Vom 12. November bis 13. Dezember stellen Doris Tasarek und Susanne Weich von “Art & Soul Photography dort ihre Arbeiten unter dem Titel “Element: Wasser” aus. Vom 14. Dezember bis 6. Januar heißt es hier “Weihnachten” und vom 7. Januar bis 12. Februar “Malecón Havanna” von Vera Quintus.

Weitere Ausstellungen sollen alle zwei bis vier Monate folgen. “Wer kostenfrei auf der ‘Bühne’ ausstellen will, ist herzlich willkommen. Bewerbungen dafür nehmen wir bei der egp ab sofort entgegen”, so David Becker. (-flo-)



