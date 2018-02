Die Wuppertaler und das Trierer Karl-Marx-Jahr

TRIER/WUPPERTAL. Trier und das Karl-Marx-Jahr – folgt man dem offiziellen Veranstaltungskalender, dann sind es am heutigen Freitag nur noch 78 Tage bis zur Ausstellungseröffnung. Der Countdown läuft also, steht der Stadt damit ein großes Fest ins Haus?

Ein Beitrag von Rolf Lorig

Für das Land und die Stadtspitze stehen mit Sicherheit aufregende Tage ins Haus. Denn das Fest, das Stadt und Land zu Ehren des 200. Geburtstages des großen Philosophen bis zum 21. Oktober planen, soll möglichst große Kreise in der Öffentlichkeit ziehen und so den Partnern ein Maximum an Aufmerksamkeit bescheren.

Eine Rechnung, die aufgehen könnte. Maßgeblichen Anteil daran hat der chinesische Künstler, Professor Wu Weishan, der seit Wochen und Monaten an dem Geschenk der Volksrepublik China arbeitet. Die bronzene Statue im XXL-Format – mit Sockel 5,50 Meter groß und 2,3 Tonnen schwer – soll Mitte März nicht wie zuerst vorgesehen mit dem Schiff aus China kommen, sondern mit dem Flugzeug in Frankfurt/Main landen und von dort per Lkw nach Trier rollen, wo sie bis zu ihrer Aufstellung und Enthüllung am 5. Mai an einem geheim gehaltenen Ort eingelagert wird.

Ebenso schwergewichtig soll aber auch das Begleitprogramm werden, das in Teilen schon angelaufen ist. Verantwortlich dafür zeichnet die Karl-Marx-Ausstellungsgesellschaft, die einen leibhaftigen Staatssekretär als Aufsichtsratsvorsitzenden an ihrer Spitze hat. Salvatore Barbaro ist krisenerprobt, hat er doch auch schon den Verkauf des Flughafens Hahn gemanagt. Die Ausstellungsgesellschaft hat eifrig die Trommeln gerührt, hat mehrere Hundert Gemälde, Grafiken, Originaldokumente, Skulpturen und kulturhistorische Ausstellungsstücke aus Museen und Privatbesitz zusammengetragen. Zu sehen sind diese Exponate ab dem 5. Mai im Rheinischen Landesmuseum (“Titel “Leben. Werk. Zeit.”) und dem Stadtmuseum Simeonstift (“Stationen eines Lebens”). Auch das kirchliche “Museum am Dom” (“LebensWert Arbeit“) will da nicht zurückstehen und beteiligt sich ebenfalls.

Die Wuppertaler Rundschau in Trier

Doch ist die Ausstellung in den Museen nur eine Facette eines breit angelegten Angebotes. Gut 120 Veranstaltungen stehen im Programm, beinhalten Vortragsreihen, Foto- und Forschungsprojekte, eine Oper und ein Musical, Themenführungen und reichen hin bis zu Angeboten für Kinder und Jugendliche.

Kein Wunder, dass diese Anstrengungen schon jetzt auf Interesse stoßen. Journalisten aus der ganzen Republik und dem Ausland wollen die Feierlichkeiten begleiten, sind bereits schon jetzt in Trier unterwegs. So auch ein Team der Wuppertaler Rundschau. Die haben einen ganz besonderen Blick auf das Geschehen, schließlich will die Geburtsstadt von Friedrich Engels in zwei Jahren ebenfalls den 200. Geburtstag ihres Sohnes feiern. Nicht zuletzt deshalb haben sich die Journalistenkollegen in Trier umgeschaut. Nach den Vorstellungen der Wuppertaler, hier insbesondere Engels-Jahr-Kurator Rainer Lucas, will man dort etwas anders an die Feierlichkeiten gehen. Kein zentraler Veranstaltungsort, dafür aber “durchaus eine lockere Veranstaltung”, so wird Rainer Lucas von den Kollegen der Rundschau zitiert.

Mit einer gewissen Ehrfurcht schaut man in Wuppertal auf das Geld (5,2 Millionen Euro), das Trier für das Marx-Jahr zur Verfügung steht. Davon sei Wuppertal noch Lichtjahre entfernt, meint die Rundschau. Das Trierer Konzept will man dort aber offenbar nicht kopieren: “Das Wuppertaler Engels-Jahr wird sich deutlich unterscheiden vom wohlgeordneten Trier mit viel Geld und garantierten Touristenströmen”, wird Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal Institutes, zitiert. Schneidewind will den Erfolg des Geburtsjahres auch nicht an Besucherzahlen messen (Trier rechnet mit bis zu 200.000 Besuchern) “oder Steigerungen der Einzelhandelseinnahmen, sondern daran, ob die Stadtmenschen ihren Engels sehen und/oder anders sehen”.

“Engels in Wuppertal ist eine ganz andere Party als Marx in Trier”

Auch Kurator Hans-Dieter Westhoff hat seine eigene Sicht der Dinge: “Engels in Wuppertal ist eine ganz andere Party als Marx in Trier. Friedrich Engels hat schon als junger Mann die sozialen Spannungen und sich ankündigenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in der europäischen Industrialisierungs-Hochburg Wuppertal hautnah mitbekommen. All das gab es in Trier nicht”, sagte er den Kollegen der Wuppertaler Rundschau.

Während sich die Menschen in der Stadt der Schwebebahn noch um ein Kommunikationskonzept bemühen und auf der Suche nach “sehr viel Geld” sind, rüsten sich die Bürger der Stadt und des Landes für die kommenden Wochen und Monate. Ein wenig mehr von der Wuppertalschen Lockerheit würde man sich auch für Trier wünschen, wo das Geschehen mit einem Höchstmaß an Präzision von der Ausstellungsgesellschaft zusammengeführt wird. Ob es während der Feierlichkeiten bis zum 21. Oktober spontane Aktionen geben wird, das muss sich noch zeigen. Schön wäre aber auch, wenn die Geschäftswelt sich hier noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen würde. So wie eine Bäckerei aus Langsur, die auf dem Trierer Wochenmarkt ein kerniges Karl-Marx-Brot anbietet. Den Kunden gefällt es – die Nachfrage danach sei sehr groß, so die Bäckereifachkraft am Tresen des Verkaufswagens.



