Die Zeichen für die Gesundheitskarte stehen auf Grün

TRIER. Wenn der Stadtrat im November zustimmt, kann die Gesundheitskarte für Flüchtlinge schon bald Realität werden. In einer gemeinsamen Sitzung gaben sowohl der Steuerungsausschuss wie auch der Dezernatsausschuss II am Dienstagabend grünes Licht für das Vorhaben. Damit könnte Trier die erste Kommune in Rheinland-Pfalz werden, die Flüchtlingen für ihre Arztbesuche eine Gesundheitskarte zur Verfügung stellt.

Es war die wohl kürzeste Steuerungsausschusssitzung, die Oberbürgermeister Wolfram Leibe in seiner bisherigen Amtszeit erlebt hat. Nach 35 Minuten konnte er die Sitzung bereits beenden. Was war geschehen? ‟Viele haben gerechnet‟, sagte der OB in seinem Eingangsstatement. Dabei herausgekommen war ein Zahlenwerk, an dem der Trierer Sozialamtsleiter Hans-Werner Meyer und sein Team schon früh beteiligt waren. Es sei bei den letzten Diskussionen extrem hilfreich gewesen, wenn diese Zahlen schon früher vorgelegen hätten, sagte Leibe mit Blick auf seine Stellvertreterin Angelika Birk leicht verschnupft. Im Vorfeld zu dieser Sitzung habe er viele Einzelgespräche geführt und dabei festgestellt: ‟Keiner hatte recht, keiner unrecht.” Durch die sozialpolitische Entscheidung des Landes bezüglich der Übernahme von hochpreisigen Gesundheitskosten ergebe sich ein neues Gesamtbild: ‟Ich halte das finanzielle Risiko jetzt für überschaubar.” Unter den neuen Rahmenbedingungen könne er sich sehr wohl vorstellen, nun diesen Schritt zu gehen.

Auch Bürgermeisterin Angelika Birk zeigte sich dank der neuesten Zahlen und Signale aus Mainz zufrieden. Da sie ihrem Budget verpflichtet sei, habe sie bisher der Einführung nicht zustimmen können. Hätten sich doch bislang die Krankenkassen geweigert, beispielsweise auch die Verwaltungskosten zu übernehmen.

Das Thema Kosten hatte Jutta Albrecht (CDU) bei ihrer Wortmeldung im Blick. Für sie wäre es hilfreich zu erfahren, wie hoch die Einsparpotenziale seien. Das Ratsmitglied ermunterte die Bürgermeisterin bei ihren Gesprächen mit der KKH als Versicherungsträgerin auf eine Kostensenkung einzuwirken. Schließlich sei es nicht unerheblich, ob die Beitragshöhe fünf oder acht Prozent betrage. Grundsätzlich regte sie an, dass das Land sich intensiver mit dem Thema Gesundheitsversorgung bei Flüchtlingen auseinandersetzen solle.

Für den Landtagsabgeordneten und SPD-Fraktionsvorsitzenden Sven Teuber steht ein Punkt außer Frage: ‟Unabhängig von Geld und Herkunft muss sichergestellt sein, dass die Menschen einen Arzt aufsuchen können.” Die bisherige Praxis, bei der erst ein spezieller Schein beantragt werden musste, bevor der Gang zum Arzt angetreten werden konnte, sei menschenunwürdig gewesen. Die Kommune werde nach der eingeführten Gesundheitskarte keinen Beitrag mehr an die Kassenärztlichen Vereinigungen zahlen, dadurch ergebe sich Einsparpotential, erklärte Teuber. Für ihn ist es erfreulich, dass sich das Land indirekt an den Kosten der Gesundheitskarte beteiligt. Bei Hochkostenfällen werde das Land den Großteil der Kosten tragen und die Verwaltungsgebühren für die Krankenkasse werden anteilig übernehmen. Mit der Krankenkasse erneut in Verhandlung zu treten mit dem Ziel einer Beitragssenkung, sah der Abgeordnete als aussichtslos an: ‟Es wird keine Lex Trier geben.”

In der Sache nach vorne gehen

Zufriedenheit mit der aktuellen Situation signalisierten Markus Kretzer und Wolf Buchmann (Bündnis 90/Die Grünen). Man könne nun in der Sache nach vorne gehen, so Kretzer und damit das Augenmerk auf weitere Anliegen in der Flüchtlingshilfe richten, wie beispielsweise die Integration in den Arbeitsmarkt. Sein Kollege Buchmann freute sich über die finanzielle Unterstützung des Landes, regte aber ebenfalls wie die CDU bei der Höhe der Beiträge Nachverhandlungen an. Ungeachtet dessen aber hofft er ebenfalls darauf, dass man nun zu einem dauerhaften Ergebnis komme, das sich auch trage.

Hermann Kleber von der FWG dankte wie auch die übrigen Redner zuvor allen Beteiligten, die an der Meinungsbildung beteiligt waren. Das bisherige Ergebnis befriedigte ihn, allerdings schloss auch er sich denen an, die eine Nachverhandlung mit der Kasse fordern. Gleichzeitig sprach er sich bei der Laufzeit für zwölf statt 18 Monate bei der Karte aus. Alles in allem werde sich die FWG mit großer Mehrheit im Rat für die Einführung der Gesundheitskarte aussprechen, stellte Kleber in Aussicht.

Oberbürgermeister Leibe zeigte sich angesichts der Stimmungslage erleichtert und sagte zu, dass das Sozialdezernat weitere Gespräche mit der Kasse führen werde. Das Schlusswort aber hatte die Bürgermeisterin. An die Adresse von Hermann Kleber teilte sie mit, dass auch das Sozialdezernat sich bei der Gültigkeit der Karte für zwölf Monate ausspreche. Allerdings sei die Kasse derzeit noch nicht in der Lage, hier eine elektronische Begrenzung vorzunehmen. Doch daran werde gearbeitet. (rl)