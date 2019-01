Digitalisierung und Gender

TRIER. Die Digitalisierung führt zu einem grundlegenden Wandel auf dem Arbeitsmarkt. Neue Berufe entstehen, alte fallen weg, ganze Branchen werden ihr Gesicht verändern. Aber was bedeutet das für die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt?

Mit dieser Frage beschäftigt sich der Vortrag von Professorin Ingrid Kurz-Scherf am Mittwoch, den 30. Januar, um 15 Uhr in der Agentur für Arbeit Trier (Dasbachstraße 9). Die ehemalige Leiterin der GendA Kooperations- und Forschungsstelle nimmt die Digitalisierung zum Anlass, um Geschlechterverhältnisse neu zu verhandeln und bisherige Machtverhältnisse, Rollenzuschreibungen sowie Arbeitsteilungen zu hinterfragen. Sie wirft einen Blick in die Zukunft und zeigt potenzielle neue Arbeitswelten auf.

Der Vortrag findet im Rahmen der Aktionswoche “Frauen – Stark am Arbeitsmarkt“ statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung unter Trier.BCA@arbeitsagentur.de wird gebeten. (tr)



