Domkantorin Christina Elting leitet Mädchenchor

TRIER. Domkantorin Christina Elting hat Mitte November die Leitung des Mädchenchors am Trierer Dom übernommen. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember singen die 60 Mädchen im Dom zum ersten Mal unter Eltings Leitung.

Mit ihrer Stimme ist sie den Dombesuchern schon bestens bekannt, denn bereits seit September 2014 ist Christina Elting aus Raesfeld/Münsterland in der Dommusik tätig. Bisher gehörten die Leitung des Aufbauchors der Mädchen, Mitarbeit bei den Domsingknaben, Stimmbildung, Kantorengesang sowie Neuaufbau und Leitung der Kantorenausbildung am Dom zu ihren Aufgaben. Durch die ihr ebenfalls anvertraute Leitung der Chorklassen der Grundschule am Dom ist es gelungen, die Kooperation zwischen Grundschule und Dommusik in hohem Maße zu vertiefen. Ihre Auf­füh­rung der 3. Trierer Kinderweihnacht wurde 2015 vom rheinland-pfälzischen Kultusministerium mit dem MUSIKUS-Förderpreis für nachhaltige musikalische Kooperationen ausgezeichnet.

Die Kirchenmusikerin und freiberufliche Sängerin legte 2012 ihr A-Examen an der Folkwang Universität der Künste in Essen ab. Bereits während ihres Studiums arbeitete sie unter anderem als musikalische Assistentin an der Propsteimusik St. Remigius Borken/Westfalen. Einen Schwerpunkt ihrer Ausbildung legte sie auf Vokal- und Ensemblemusik (Chorleitung bei Prof. Jörg Breiding). Wichtige Impulse erhielt sie zudem durch Kurse und Hospitationen beim Knabenchor Hannover, bei Peter Phillips (The Tallis Scholars), Helmuth Rilling, Kurt Hofbauer und Robert Göstl. Von 2011 bis 2013 war sie Sängerin der Audi-Jugendchorakademie, mit der sie Konzertreisen nach Rom, Singapur und Taiwan unternahm. Hierbei ist sie mit namhaften Dirigenten und Ensembles wie Kent Nagano, dem Bayerischen Staatsorchester und der Akademie für Alte Musik Berlin aufgetreten.

Informationen zur Dommusik unter dommusik-trier.de. (tr)