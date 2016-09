Doppelhaushalt erstmals im Stadtrat

TRIER. Auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 29. September, 17 Uhr, im renovierten Rathaussaal stehen mehrere Anfragen der Fraktionen: Situation des Schul- und Vereinssportes sowie Seniorenbeirat (SPD), Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung und "Informationspolitik der Verwaltung gegenüber dem Rat in Sachen Vertragsangebot Sibelius" (AfD) sowie Ausstattung der Feuerwehr (Linke). Danach folgen die Anträge "Pfand gehört daneben – Lösungen für Trier" (CDU und Grüne) sowie für eine Resolution "Bundesteilhabegesetz – so nicht!" (Linke). Oberbürgermeister Wolfram Leibe bringt in der Ratssitzung den Entwurf für den Doppelhaushalt 2017/18 ein. Zu Beginn ist außerdem eine Einwohnerfragestunde geplant. (tr)

