EUREN. Ortsvorsteher Hans-Alwin Schmitz lädt für Samstag, 1. April, erneut zu einem Dreck-weg-Tag in Euren und Herresthal ein. Daran beteiligen sich auch diesmal im Stadtteil lebende Asylbewerber. Treffpunkt ist um neun Uhr am Kriegerdenkmal. Nach dem Frühjahrsputz ist ein Imbiss in der Hütte des Kameradenvereins vorgesehen. In Herresthal kommen die Helfer gegen zehn Uhr in der Ortsmitte zusammen. Interessenten für den Dreck-weg-Tag können sich melden bei Hans-Alwin Schmitz (0175/4463958) oder Alfons Mertz (0171/6014048). (tr)



