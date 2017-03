Dreck-weg-Tage in Pfalzel und Irsch

TRIER. In zwei Trier Stadtteilen findet wieder der traditionelle Dreck-weg-Tag auf Initiative der Ortsbeiräte statt. In Pfalzel beginnt die Aktion nach Angaben von Ortsvorsteherin Margret Pfeiffer-Erdel am Samstag, 25. März, neun Uhr, am Feuerwehrgerätehaus. Familien können sich alternativ um zehn Uhr am Kita-Container (Hans-Adamy-Straße) treffen, damit die Kinder nicht an stark befahrenen Straßen entlang laufen müssen. Nach der Aktion findet ein Frühstück im Feuerwehrgerätehaus als Dankeschön an die Helfer statt. Im Stadtteil Irsch beginnt der Dreck-weg-Tag unter dem Motto “Wir für uns” am Samstag, 1. April, zehn Uhr, auf dem Parkplatz an der Burg. Nach dem Abschluss des Frühjahrsputzes lädt Ortsvorsteher Karl-Heinz Klupsch wieder zu einem kleinen Imbiss ein. (tr)



