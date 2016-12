Drei Autos aufgebrochen

TRIER. Drei Einbrüche in geparkte Autos innerhalb von vier Tagen beschäftigen die Trierer Kripo: An einem in der Salvianstraße abgestellten Mercedes Benz wurde am 14. Dezember zwischen 18 und 19 Uhr die Dreiecksscheibe der rechten hinteren Fahrzeugtür eingeschlagen. Vermutlich durch einen Griff durch die zerschlagene Scheibe wurde die Tür geöffnet. Im Fahrzeug wurde der Fahrgastraum sowie das Handschuhfach durchwühlt. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Über die Seitenscheibe der Beifahrertür verschafften sich Diebe am 16. Dezember Zugriff in einen Ford Focus, den der Eigentümer in der Wilhelm-Leuschner-Straße geparkt hatte. In der kurzen Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.50 Uhr entwendeten sie eine große schwarze Handtasche inklusive Geldbörse mit diversen persönlichen Dokumenten und eine Tüte mit neuwertiger Kleinkind- und Babybekleidung. Der Gesamtschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Am Sonntag, 18. Dezember, schlug ein Unbekannter zwischen zehn und 17.30 Uhr die hintere linke Seitenscheibe an einem Nissan Almera in der Maarstraße ein. Vom Rücksitz wurde ein Sporttasche mit diverser Sportbekleidung entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 oder -2256 zu melden. (tr)