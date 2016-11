Drei neue Diakone

TRIER. Weihbischof Robert Brahm weiht am Samstag, 10. Dezember, die Seminaristen Florian Dienhart, Thomas Hufschmidt und Frederik Simon zu Diakonen. Die Weiheliturgie beginnt um 9.30 Uhr im Trierer Dom.

Florian Dienhard (25) stammt aus Riegelsberg und war als Pastoralpraktikant in der Pfarrei Dreifaltigkeit Koblenz tätig. Thomas Hufschmidt (26) kommt aus Völklingen und war als Pastoralpraktikant in der Pfarreiengemeinschaft Am Schaumberg eingesetzt. Frederik Simon (25) aus Dorf im Warndt hat als Pastoralpraktikant in der Pfarreiengemeinschaft Andernach gearbeitet. Ihr Diakonatspraktikum werden die drei Männer in den bisherigen Einsatzpfarreien absolvieren. Voraussichtlich am 8. Juli 2017 werden die Seminaristen zu Priestern geweiht.

Für am Priesterberuf interessierte Männer im Alter zwischen 16 und 35 Jahre gibt es zur Diakonenweihe ein besonderes Angebot: Sie können die Weihe mitfeiern – allerdings nicht in der Kirchenbank, sondern vorne unter den Altardienern und Seminaristen, die ihre Mitbrüder an diesem Tag begleiten. Nach dem Gottesdienst besteht die Einladung ins Priesterseminar zum festlichen Mittagessen mit Weihbischof Robert Brahm und Gästen. Treffpunkt ist für die Interessenten um 8.45 Uhr am Haupteingang des Doms mit den Verantwortlichen Kaplan Moritz Neufang und Mathias Kremer. Um Anmeldung bis zum 2. Dezember wird gebeten bei Subregens Oliver Laufer-Schmitt, Telefon 0651-9484-130, E-Mail subregens@ps-trier.de. (tr)