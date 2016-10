Drei Polizeibeamte bei Einsätzen verletzt

TRIER/SAARBURG. Gleich zweimal kam es am Sonntag zu tätlichen Angriffen auf Polizisten. In der Nacht zum vergangenen Sonntag riefen Sicherheitskräfte eines Clubs in der Hindenburgstraße wegen gegen 4.30 Uhr die Polizei. Einer der Club-Mitarbeiter sei von dem 30-jährigen Tatverdächtigen geschlagen und beleidigt worden. Nach Auskunft der Polizei verhielt sich der Mann auch im Rahmen der Ermittlungen vor Ort äußerst aggressiv. Er bespuckte und beleidigte die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Dabei leistete der 30-Jährige starken Widerstand, wobei er und zwei Beamte stützten. Diesen Augenblick nutzte der aus der VG Wittlich-Land stammende Tatverdächtige, um einem der eingesetzten Polizeibeamten mit dem Schuh gegen den Kopf zu treten. Der Polizist musste zur ärztlichen Versorgung stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich aber wieder verlassen. Auch ein weiterer Polizeibeamter wurde leicht verletzt.

Am gleichen Sonntag waren Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saarburg gegen 22 Uhr zur Klärung einer Körperverletzung in einer Asylunterkunft im Einsatz. Ersten Ermittlungen zufolge sollte einer der Bewohner einen weiteren leicht verletzt haben. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige sehr aggressiv war und weiter randalierte. Bereits am Vortag soll der 24-jährige Asylbegehrende einen anderen Bewohner der Unterkunft verletzt haben. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde auch der 24-Jährige vorläufig festgenommen. Während der Klärung des Sachverhaltes wie auch während des Transportes zur Dienststelle leistete der Tatverdächtige massiven Widerstand und versuchte fortwährend, sich selbst zu verletzen. Im Fahrzeug trat er mehrfach nach den Beamten und verletzte dabei einen 59-jährigen Polizeibeamten. (tr)