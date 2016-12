Dreiste Einbrecher fahren im gestohlenen Auto

TRIER. Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 22. Dezember, und Dienstag, 27. Dezember, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße eingebrochen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und stiegen über ein Fenster in die Wohnung ein. Sie entwendeten unter anderem einen Flachbildfernseher der Marke Samsung sowie die Autoschlüssel zu einem grauen Citroen C3 mit TR-Kennzeichen. Mit dem Fahrzeug wurden die Täter später in der Güterstraße von einem Zeugen gesehen.

Bemerkt wurde der Einbruch von einem Zeugen, dem am Donnerstagabend, 27. Dezember, gegen 18.30 Uhr das Auto der Wohnungsinhaberin im Straßenverkehr in der Güterstraße auffiel, obwohl sich die Wohnungsmieterin im Ausland aufhielt. Eine sofortige Recherche in der Wohnung bestätigte den Verdacht, dass dort eingebrochen worden war.

Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290. (tr)