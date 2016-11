Dreyer ins Zentralkomitee der Katholiken gewählt

BONN. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist auf der Vollversammlung in Bonn in das Zentralkomitee der Katholiken (ZdK) gewählt worden. Die Triererin ist damit erstmals als sogenannte Einzelpersönlichkeit im höchsten Gremium der katholischen Laien in Deutschland vertreten.

“Ich freue mich sehr über die Wahl und möchte dazu beitragen, Christen und Christinnen bei ihrem Engagement für die Gestaltung der Gesellschaft eine starke Stimme zu geben“, betonte Dreyer nach ihrer Wahl. “Mein christlicher Glaube ist eine wichtige Grundlage für meine Politik. Er ist Leitlinie meines politischen Handelns, dem Eintreten für eine Gesellschaft, in der Menschen in Würde leben können.”

Der wichtigste Beschluss der Vollversammlung am 18./19. November war, dass es 2021 wieder einen ökumenischen Kirchentag geben soll, der in Frankfurt stattfinden wird. Neuer Präsident des Gremiums ist Thomas Sternberg (CDU). (tr)