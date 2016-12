Dreyer: “Stärken den Zusammenhalt in Trier”

TRIER. Die rheinland-pfälzische Landesregierung fördert gemeinsam mit der Bundesregierung im Programm “Soziale Stadt” städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in Trier-Nord. Besonders profitieren soll das Exzellenzhaus, ein freies, selbstverwaltetes Jugendzentrum. “Ich freue mich, dass wir mit der Sanierung des Exzellenzhauses nicht nur einen Beitrag für die Verbesserung der Jugendarbeit leisten, die Maßnahme stärkt auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort”, betont die Ministerpräsidentin.

Mit einem Förderbescheid wurden für das Soziale-Stadt-Gebiet Trier-Nord 3.408.000 Euro bewilligt. Das Fördergebiet umfasst eine Fläche von rund 85 Hektar. Durch die Aufstockung der Mittel ist nun auch die Sanierung des Exzellenzhauses ermöglicht worden. “Mit dem Förderprogramm Soziale Stadt tragen wir dazu bei, auch die sozialen Verhältnisse in Trier-Nord und die Lebensqualität für die Menschen vor Ort zu verbessern”, so Dreyer. Die Fördermaßnahmen trügen dazu bei, die Lebensverhältnisse in Trier anzugleichen und soziale Brennpunkte zu entschärfen. “Die Fördermaßnahmen werden Trier nicht nur zu einer schöneren, sondern auch zu einer gerechteren und sozialeren Stadt machen”, so Dreyer. (tr)