Dritter mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

TRIER. Nachdem die Trierer Kripo bereits am letzten Dienstag zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen hatte, die sie teilweise auf frischer Tat erwischte, erließ der Ermittlungsrichter nach neuen Ermittlungsergebnissen der Polizei am Freitag, 21. Oktober, auch Haftbefehl gegen den dritten Tatverdächtigen.

Ursprung der Festnahmen war ein Ermittlungsverfahren gegen einen 26-jährigen Mann aus Trier. Er stand im Verdacht, auch an einen Minderjährigen Betäubungsmittel verkauft zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler unter anderem Betäubungsmittel. Das Besondere an diesem Fall: Während der Durchsuchungsmaßnahme ertappten die eingesetzten Polizeikräfte den mutmaßlichen Dealer des 26-jährigen Tatverdächtigen auf frischer Tat bei der Lieferung von Betäubungsmitteln. Der 18-Jährige und dessen Zulieferer, ein 23-jähriger Trierer, wurden bereits am Dienstag, 18. Oktober, von der Polizei festgenommen und am Mittwoch, 19. Oktober, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen beide erließ.

Die weiteren Ermittlungen der Kripo bezüglich des 26-jährigen Mannes, gegen den das ursprüngliche Ermittlungsverfahren lief, verstärkten nun den Verdacht, dass der 26-Jährige intensiver in den Handel mit Betäubungsmitteln verstrickt sein dürfte, als bisher bekannt war.

Auch er wurde darum auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am heutigen Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ. (tr)