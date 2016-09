Drittes Konzert bei den Pauliner Orgeltagen 2016

TRIER. Im Rahmen der zweiten Pauliner Orgeltage spielt Paul Kayser aus Echternach am Dienstag, 20. September 2016 um 19.30 Uhr an der Breidenfeld – Klais Orgel in der barocken Basilika St. Paulin in Trier.

Der Luxemburger Paul Kayser studierte katholische Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Seine Lehrer waren unter anderem die Professoren Martin Lücker und Daniel Roth (Orgel), Gerd Wachowski (Liturgisches Orgelspiel) und Winfried Toll (Chorleitung). Ein weiteres Aufbaustudium in Improvisation folgte an der ‟Universität der Künste Berlin“ bei Professor Wolfgang Seifen, das er mit dem ‟Konzertexamen in Orgelimprovisation“ abschloss.

Bei seinem Konzert in St. Paulin erklingen Werke von Johann Sebastian Bach (Toccata, Adagio und Fuge C-Dur), Théodore Salomé (Offertoire), Johann Caspar Kerll (Capriccio sopra il Cucu), Max Reger (Melodia und Toccata und Fuge a-Moll), sowie eine Improvisation (Introduction, Thème et Variations).

Die Konzerte werden in Zusammenarbeit der Freunde und Förderer der Basilika St. Paulin in Trier und der Kirchengemeinde St. Paulin durchgeführt. Der Eintritt zum Konzert beträgt 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse, nicht im Vorverkauf. Der Erlös aus dem Konzert kommt der Renovierung der Basilika St. Paulin in Trier zugute.

Das Abschlusskonzert der 2. Pauliner Orgeltage findet statt 27.September mit Marco Jakobs (Trompete) und Volker Krebs (Orgel).

Weitere Informationen unter paulin-kirchenmusik und auf facebook Kirchenmusik Paulin. (tr)