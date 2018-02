Drittes Konzert der “Klassik um Elf“-Reihe

TRIER. Am Sonntag, 11. Februar, konzertiert das Philharmonische Orchester der Stadt Trier um 11 Uhr in der Promotionsaula des Trierer Jesuitenkollegs. Es ist bereits das dritte Konzert der “Klassik um Elf“-Reihe. Dirigent ist Kapellmeister Wouter Padberg.

Das Konzert bietet je eine Sinfonie des von Mozart geschätzten Mannheimer Komponisten Ignaz Holzbauer und Franz Joseph Haydns: Holzbauers Sinfonie D-Dur op. 3 Nr.4 und Haydns Sinfonie Nr. 59 A-Dur Hob. I: 59, die Feuersinfonie.

Haydns 59. Sinfonie erhielt deshalb den Beinamen Feuersinfonie, weil sie irrtümlicherweise mit einem Schauspiel namens “Die Feuerbrunst” in Verbindung gebracht wurde. Ungeachtet dessen enthält das Werk eine ungewöhnliche “feurige“ Dramatik und ist klanglich ausgesprochen abwechslungsreich.

Zudem erklingt Franz Joseph Haydns Konzert für Klavier und Orchester Nr. 11 D-Dur Hob. XVIII: 11. Die georgische Pianistin Ketevan Rukhadze springt hier kurzfristig als Solistin für Sabine Weyer ein. Ketevan Rukhadze studierte von 1991 bis 1996 an der Musikhochschule ihrer Heimatstadt Tiflis und schloss das Konzertexamen mit Auszeichnung ab. An ihre Anstellung als Dozentin für Klavier am Staatlichen Musikgymnasium der georgischen Hauptstadt schloss sich eine rege Konzerttätigkeit zunächst innerhalb Georgiens, dann in der Ukraine, in Lettland und später in Deutschland an. (tr)



