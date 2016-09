Drogen dabei – Polizei kontrolliert Radfahrer

TRIER. Am heutigen Montag haben Beamte der Polizeiinspektion Trier zum wiederholten Male einen Fahrrad-Kontrolltag im Stadtgebiet Trier durchgeführt. Sie waren dabei selbst mit Fahrrädern unterwegs. Dabei führten sie auch eine sogenannte "Bodycam" mit, die bei Bedarf auch das videografische Aufzeichnen einer Kontrolle ermöglicht. Während der mobilen Kontrollen wurden 26 Verkehrsverstöße seitens Radfahrern, wie etwa das Befahren von Gehwegen, Benutzung von Mobiltelefonen, Fahren mit beeinträchtigtem Gehör oder das Befahren der Fußgängerzone geahndet. In wenigen Fällen wurde ein erhöhtes Bußgeld verhängt, da die Radfahrer andere Personen behinderten oder gefährdeten, dabei nahm ein Radfahrer selbst auf einen Rollstuhlfahrer keine Rücksicht. Trotz der Schwerpunktsetzung bei Radfahrern wurde in weiteren fünf Fällen auch Fehlverhalten von Fußgängern und Autofahrern geahndet, darunter auch nicht ordnungsgemäß gesicherte Kinder.

Gegen zwei Personen mussten überdies Strafverfahren eingeleitet werden. Ein Radfahrer war bereits in den Vormittagsstunden unter Drogeneinfluss unterwegs. Auch führte er noch weitere Drogen mit sich. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Bei den Beamten war er ohnehin kein Unbekannter: Bereits eine Woche zuvor hatten sie ihn kontrolliert, hier war er nachts derart stark alkoholisiert und ohne Licht unterwegs, dass auch hier bereits ein Strafverfahren eingeleitet werden musste. Zu einer weiteren Anzeige wegen Drogenbesitz kam es während einer Kontrolle im Palastgarten.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch künftig ähnliche Kontrolltage durchgeführt werden. Fahrradfahrer werden insbesondere auf die Einhaltung der ihnen gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrswege hingewiesen. Zur Vermeidung von schweren Verletzungen und damit auch zur Verbesserung der passiven Sicherheit wird das Tragen eines Fahrradhelms empfohlen. (tr)