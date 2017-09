Duo Windwerk bei den 3. Pauliner Orgeltagen

TRIER. Eine ungewöhnliche Konstellation in der Kirchenmusik: Saxofon und Orgel. Was auf den ersten Blick unpassend erscheinen mag, relatierviert sich wegen der Gemeinsamkeiten bei den Instrumenten auf den zweiten Blick, denn beide gehören zu den Aerophonen. Sie benötigen Luft um Schwingungen zu erzeugen, um ihren Klang zu entfalten. Zum anderen spielt in der Tradition beider Instrumente die Improvisation, das spontane Erfinden von Musik, eine große Rolle.

Das Duo Windwerk kombiniert diese beiden Musiziertraditionen im vierten Konzert der dritten Pauliner Orgeltage miteinander: Elemente des Jazz und Einflüsse der klassischen Musik verbinden sie zu einer spannenden Synthese. So entsteht eine Musik voller verschiedener Facetten. Es fließen Elemente des Jazz, der klassischen und modernen Musik zusammen und verbinden sich zu einer spannenden Melange aus Klängen.

Das Duo Windwerk sind Martin S. Schmitt (Saxofon) und Volker Krebs (Orgel). Neben Originalwerken aus der Feder von Martin S. Schmitt und Bearbeitungen von Max Reger und Eugene Bozza, spielen die Musiker auch freie Improvisationen. Dabei stehen Spontaneität und das Kommunizieren mit musikalischen Ideen im Vordergrund.

Das Konzert findet statt am 26.9.2017 um 19 Uhr in der Basilika St. Paulin in Trier (Balthasar-Neumann-Straße). (tr)



